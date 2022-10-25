《黑亞當》全球狂收！亨利卡維爾拍片宣布回歸DC再演「超人」

由荷里活男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的DC反英雄大作《黑亞當》（Black Adam）上周在北美等地開畫，開畫首周全球勁收1.4億美元（約11億港元）。而最令粉絲驚喜就是片尾「彩蛋」中亨利卡維爾（Henry Cavill）的「超人」出現。而亨利昨日（24日）於社交網站拍片正式宣布回歸！

亨利在片中說：「我一直想等周末結束再宣布，因為我想讓你們都有機會去看《黑亞當》，但是現在你們大部分的人都看了，我想要正式宣布：我以超人回歸。」並多謝Fans的支持以及忍耐。對上一次亨利演「超人」已是2017年的《正義聯盟》（Justice League），當時影片上映後評價與票房欠佳。雖然有傳亨利今次客串《黑亞當》只是「一次性」的合同，但有指華納兄弟探索好希望亨利會在未來的DC超英片中繼續出現，其中包括《超人：鋼鐵英雄2》（Man of Steel 2）。

亨利之前傳與華納高層因合約未達共識被雪藏，《沙贊！神力集結》（Shazam!）片尾超人客串更只拍身體不拍頭部，不過在華納高層大執位，與狄維大力推動下，令亨利今次順利回歸。除了超人外，亦有多個DC宇宙連結角色現身，如《自殺特攻》（Suicide Squad）系列中維奧娜戴維絲（Viola Davis）飾演的特務頭子Amanda Waller，以及Jennifer Holland飾演的特務Emilia Harcourt，她們都參與對付被視為危害美國安全的黑亞當；因為黑亞當是「黑化版」的沙贊，力量相同，《沙贊！神力集結》中Djimon Hounsou飾演的沙贊長老亦再次出場。

《黑亞當》由Jaume Collet-Serra執導，不過視覺風格極力靠近開啟DC宇宙的元老導演薩克薛達（Zack Snyder），加入大量慢動作打鬥鏡頭，與暗黑色調畫面，揭示重新發展DC宇宙的決心。