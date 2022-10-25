美麗戰場︱朱晨麗誘方力申不果　陳瀅奪男神心

無綫熱播劇《美麗戰場》今晚（24日）播出的一集，「唐昕」朱晨麗向「龐振宇」方力申吐苦水，說揭發男友是因她是有錢女而埋身，直言日後再找男友，一定要找個有錢人，更笑言已「mark咗」方力申。她說時一臉認真，不單把手放在方力申大腿上，更愈坐愈埋，嚇得方力申反問：「我係冇腳雀仔，你同我一齊會好hurt，你唔係同我示愛嘛？」朱晨麗見方力申如此大反應，即以自己的演技又進步來打圓場。

另外，「鍾家寶」陳瀅趕到醫院見嫲嫲程可為最後一面，目送對方離開人世，盡顯淚功，但最勁的都是程可為演繹的「含淚而終」，已逝的她，淚珠一直在眼角滾動。陳瀅為答謝方力申協助搞嫲嫲身後事邀約吃飯，方力申以母親生日為由，反邀對方到家中出席母親生日宴。惟陳瀅到府上後才知是生忌，不是生日，是方力申深知父親「龐國棟」姜大偉安排朱晨麗在場，所以特意帶陳瀅出現。由於姜大偉全程對陳瀅表現冷淡，更向方力申說陳瀅是為錢埋身，令方力申大怒並反罵姜大偉是殺人兇手：「你話我咩二流、三流，我就係你嘅報應！」方力申向陳瀅說，小時偷聽到姜大偉施計隱瞞母親的死因，認為是他殺死自己的太太，而方力申更正式向陳瀅示愛。至於「渣男」丁子朗在尾聲出現，陳瀅見到其衣衫破爛兼不良於行，一臉愕然。