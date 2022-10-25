兩大互動好玩　沉浸式藝術展登場

隨着沉浸式藝術體驗興起，現在參觀美術館已不再是企定定在特定距離，觀賞被框起的藝術品，而是跳出框框，以靈活多變的方式沉浸在藝術的大千世界中！換言之，就是可以更生動有趣的欣賞藝術，甚至玩住咁打卡，難怪近年會備受大眾歡迎。這個月，來自韓國的「永恒的自然」數碼藝術展，以及印象派大師莫奈為主題的「尋找足印•莫奈」沉浸體驗展相繼在港登場，大家想化身文青，「沉浸」感受一番的就不要錯過！

解構沉浸式體驗

實際上，沉浸式藝術並非近年才出現。早在18世紀初，就有一批先鋒藝術家在電影特效的啟發下，將聲音和光影應用於藝術創作中。到1975年，心理學家Csikszentmihalyi更首次提出「沉浸式體驗」的觀點，認為當人們在進行活動時若完全投入情境中，會自主過濾不相關的知覺，進入所謂的「沉浸狀態」，並從中產生更深入的連結及愉悅感。隨後這觀點慢慢影響後世，並漸漸成為藝術家與觀眾之間溝通的重要媒介。

簡而言之，沉浸式藝術的重點本質是「沉浸」（Immersive），不像過往的傳統藝術，只能在特定環境內「齋睇」，而是玩法多多，可以結合科技、燈光、裝置、聲音、氣味，激發五感、產生互動，讓藝術迷置身其中猶如親歷其境般，沉浸在不同的藝術世界。

走入近萬平方呎場景

提起近日抵港的韓國大型數碼藝術展覽，絕對來頭不小。主辦單位是韓國大型藝術館ARTE MUSEUM，在韓國境內共有3個位於濟州、麗水和江陵的展館。自開館兩年以來，3間展館累計參觀人數已達330萬人次，今次首度登陸香港，在K11 HACC打造沉浸式數碼藝術博物館ARTE M，即引來各界注目。加上場館面積足足近萬平方呎，非常闊落，參觀人士可以從容不迫的穿梭不同展區，一邊細聽微風吹拂花瓣飄落的聲音或瀑布傾瀉而下的拍打聲，一邊在散發不同香氣的情境中，享受不同的光影藝術體驗！

6大自然作品任你睇

今次ARTE M展館是以「永恒的自然」（ETERNAL NATURE）為主題，韓國知名數碼藝術團隊d'strict以獨特的設計，通過媒體藝術的形式重新演繹大自然的元素和空間，並結合韓國數碼藝術博物館獨特的視覺效果、震撼的聲效與優雅的香味，營造出一試難忘的沉浸式體驗；將鮮花的生命喜悅、波濤洶湧的海浪、一望無際的海灘與極光，以及熱帶雨林中充滿生機的植物與動物等6個作品，描繪得活靈活現，如幻似真。大家即使零拍攝技巧，都能輕易影到IGable美照！

親歷莫奈一生 體驗大師蛻變

另一場矚目沉浸體驗展「尋找足印•莫奈」亦將於月底在西九文化區文化廣場內的大型體驗館舉行，並由世界知名的比利時創意工作室Dirty Monitor與香港的Chill Ho Yeah共同設計。參觀人士可以在超過5千平方呎的空間內，以及5.7米高的投影屏幕上一次性欣賞印象派大師莫奈的200多幅數碼畫作，包括莫奈於1872年創作的經典作品《日出．印象》，享受36分鐘的沉浸式體驗。整個沉浸式體驗就如走過了莫奈的一生，配合360度的視聽享受，既可與畫作互動，又能與莫奈筆觸一起旅行。展區內外設有多個不同的打卡位，大家可以盡情拍攝藝術照之餘，也可透過專用VR眼鏡進入莫奈位於吉維尼的故居，不用外遊就能參觀到大師的創作空間，有賺了！

同場加映：「沉浸」到海外

外遊時想體驗沉浸式藝術兼乘機打卡，以下兩大朝聖地絕對不錯過！

1.巴黎光之博物館：還記得人氣美劇《Emily in Paris》第1季中，有一幕講述主角Emily與意中人和閨密齊齊到了巴黎大型沉浸式藝術館「光之博物館」（Atelier des Lumières）？原來這個最受旅客歡迎的巴黎景點，前身為創立於1835年的鑄鐵廠，到2018年才改造成數碼藝術中心。它運用數碼技術，令古典名畫「動」起來，不論是梵高、浮世繪或克林姆的大師級作品，都能在光影流動中得到詮釋。大家如有機會造訪朝聖的話，千萬別錯過現正舉行的「保羅塞尚•普羅旺斯之光」藝術展，以感官體會大師的藝術世界。

2.御船山樂園：隨着日本旅遊解禁，不少港人都爭取第一時間「返鄉下」玩樂，並將東京teamLab列為朝聖地之一。其實想去teamLab還有其他選擇，位於九州的御船山樂園每年夏季至秋季都會舉辦《teamLab神明居住的森林》，利用御船山樂園的庭院自身的獨特地形，擷取其在漫長的年歲中形成的巨石洞窟、森林和廢墟等素材，將拿手的光影科技和自然的空間結合。因此置身其中會看到彩色的魚群在池塘表面游來游去，甚至見到巨石上的瀑布投射場景，逼真又震撼。