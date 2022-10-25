想邊食邊傾，適合分享的意大利菜最得各人歡心。近日無論親民小館又或高級餐廳，都推出新款菜單或套餐，多款傳統美饌、創意美食通通有得揀，大家又可約埋出來聚餐了。

任食意粉

提到意大利的國民美食，意粉肯定會入圍，當地意粉種類繁多，每個地區的做法亦各有風格，中環意大利餐廳酒吧PAZTA近日於指定時間，指出「Pasta Flight 」嘗味菜單（4位以上），菜單會供應12個地區13款的特色意粉，如西北部的牛肝菌闊麵、香烤核桃戈貢佐藍紋芝士長通粉、鴨肉醬意大利扁麵、南瓜忌廉粗管麵，中部的野豬肉黑橄欖闊麵、松露寬條麵和香辣煙肉番茄意粉，南部則有意式風味海鮮醬貓耳朵麵、切塔拉鯷魚魚露意粉等，客於可於90分鐘內任點任食，套餐更包活1瓶氣酒酒或意大利葡萄酒，澱粉控應為之瘋狂。

米蘭風味

意大利米蘭一向是潮流之都，當地的食物亦甚有水準。意大利米蘭風格餐廳COVA近日推出多款新菜式，當中包括八爪魚薄片伴黑橄欖、香煎帶子伴脆餅、芝士焗雜菌等前菜，手製意粉和主菜有西西里蝦手造幼蛋麵、墨魚汁海蜆意大利麵、慢煮黑毛豬豬鞍架 、意式番茄燴海鮮湯或燴澳洲和牛牛膝配意大利飯等，夠晒豐富。

新店限定

每逢有新店開張，總會推出新品或優惠來吸引客人。剛於太古開設新分店的Pici，設有戶外區域，這個時候在外用餐都相當寫意。因應新店開張，餐廳推出4款限定新菜式，當中包括開胃的18 個月巴馬火腿搭配提子及布里芝士和香脆炸魷魚，手工意粉就有番紅花忌廉墨汁手工細麵和慢煮鴨腿肉芝士意大利雲吞，前者以墨汁手工細麵配番紅花牛油，和日式麵包碎一起吃，鮮味有口感，雲吞以韭葱和帕爾馬芝士作餡，再配鴨肉醬，滋味無窮。

北部美食

意大利不同的地區，飲食風格都有分別，由現時至2023年1月5日，尖沙咀馬哥孛羅香港酒店意大利餐廳Cucina意籍總廚 Andrea Delzanno推出4道菜星級盛宴，菜式以北部地區作主題，頭盤是用皮埃蒙特意大利白牛打造的Fassona生牛肉韃靼配秋冬造當的雅枝竹。緊接就是古里亞傳統的意大利素醬特飛麵，師傅特別以小海蝦代替薯仔，入口更輕盈。主菜是來自威尼托的焗銀鱈魚、燉洋葱配忌廉汁、意大利粟米，香滑又健康。最後以源自倫巴底的意大利杏仁酥、沙巴翁、雲呢拿雪糕作結，讓客人感受到北部之味。

邪惡意粉薄餅

分量十足的美食，愈邪惡愈吸引。剛於尖沙咀開分店的FINI's Italian American，特別推出主廚自創的18吋「Pasta on Pizza」，手工意粉放上薄餅一同烤製，啖啖都是澱粉質。打頭陣就有香辣伏特加長通粉薄餅，長通粉加入意式番茄醬和香港辣椒油來炒，將之鋪滿手工薄餅再烤製，趁熱拉絲，吸睛又美味。若然覺得18吋太浮誇，餐廳亦有1人分量選擇，有信心消滅它的話，不妨挑戰一下。

海鮮狂熱

香港人情迷海鮮菜式，尖沙咀Cafe Deco Pizzeria近日推出多款以海鮮為題的套餐及優惠。海鮮狂熱4人套餐有多款美食供應，頭盤可於海鮮拼盤、西班牙風味烤八爪魚或特大香脆炸蟹餅中選2款，主菜4選2，有海鮮至尊薄餅、海鮮意大利燴飯、M6和牛拼虎蝦薄餅或香蒜辣椒蜆肉扁意粉，最後以意式雪糕作結，套餐還包括1瓶白酒，客人亦可加指定價錢升級至Prosecco，邊飲邊食最開心。海鮮之約下午茶提供即開生蠔及海鮮拼盤，客人可選配1瓶紅酒或白酒。全日供應的新鮮生蠔拼盤有8隻及12隻選擇，加配紅白酒可享9折，最啱各位海鮮狂迷。