東冲有料到：泰國劇集的影響力

雖然現時韓劇依然大受世界各地觀眾歡迎，但其實泰劇的影響力亦十分厲害。

話說數年前播出的泰劇《天生一對》，無論是中港台、新加坡、馬來西亞等亞洲地區的觀眾都看得如癡如醉。追劇的影響下，令到一班外國人也愛上了泰古文化，甚至鍾意穿上泰古衣裳。

於曼谷大王宮附近有一間小型商場，該商場地庫開設了一間另類的時裝店Sense of Thai，遊客可以到店內租借泰古衣裳，讓他們穿上身打卡。《天》未播出時店舖的生意相當一般，但播出後卻旺丁旺財，後來更細舖搬大舖，但遇上疫情生意曾一落千丈，但現在又再好轉過來，每日店內可謂「旺過旺角」！當中有很多亞洲遊客慕名到此租借服裝，租金亦相宜，只需約THB600（約HK$122），而且幾乎租足一天，直到下午六點才需還衫。

穿上一身泰古服可以周圍去，就算走出遊客區亦冇問題，但大多數人都會到附近的大王宮玉佛寺、臥佛寺及鄭王廟等帶有泰古風情的地方拍照留念。而一身泰古Look感覺亦夠得意，難怪大受歡迎估計。採訪當日亦碰到一、兩Pair來自香港的遊客前來光顧！實在沒想到一齣泰劇可以帶來如此大的影響力，就連外國人亦被深深吸引、愛上泰古文化，也幫了這裏的生意一把呢！

胡慧冲