鍾鎮濤大女鍾嘉晴遇詐騙集團　被呃走個人資料嚇到喊

藝人鍾鎮濤27歲大女鍾嘉晴（Chloe）最近在社交網自爆在英國倫敦遇上詐騙集團，被呃走大量個人資料兼嚇到喊：「前幾天接到自稱中國駐英大使館的電話，讓我去領一份重要檔，但由於當時在忙而且是機器電話就沒在意關斷了。但是後來又收到了同樣的電話，讓我轉人工客服詢問是甚麼檔。工作人員問了我姓名身份證號（我當時太好奇沒多想就給了我個人資料），查詢後他告訴我了檔公文號，內容為一名9.28入境廣州白雲機場的旅客身上攜帶大量銀行卡被海關稽查，其中一張是以我的名義辦理的。這頓時把我嚇壞我立馬否認於是工作人員建議我向警方報案並把我連結到廣州市公安局的電話。」

接下來，鍾嘉晴乖乖按騙徒指示去做：「電話接通後，警方詢問我事情經過，要求我做筆錄，問了幾個問題並囑咐我不要將此事告訴第三人（包括我的父母），理由是害怕到處聲張引起嫌疑人的注意。後來下載了一個軟件視訊做了筆錄，我太害怕都嚇哭了，對方還安慰我說沒事的，我沒做錯事就不會有事的，不必為這些事難過。電話掛斷後自稱警方又電話來說我的部分的事情解決了，但因為國家還在調查中不能告訴我細節還說以後接到大使館的電話不必理會。」