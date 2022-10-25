「毛」所遁形！陳瀅百密一疏　不慎走「陰」

藝人陳瀅與方力申（小方）出席無綫台慶劇《美麗戰場》宣傳，穿上粉色吊帶裙的陳瀅大晒性感，由於條裙太短兼開衩，上梯級期間百密一疏，不慎走「陰」露毛，她心知不妙，不時抆裙，可是已「毛」所遁形！

期間還突然被安排與張馳豪即席演繹劇集插曲，事後陳瀅透露曾為此練過一、兩次歌：「不過唔緊要，套劇完咗，應該冇乜機會再一齊唱首歌（參加中年好聲音？）梗係唔會，冇諗過做歌手，都係專心演戲。」

對於日前性感打扮開生日P，陳瀅笑指JW悉心安排高檔Live Band於餐廳演奏，令她誤會是隆重場合，故特別穿禮服現身，沒料同場人士個個穿牛仔褲：「好在後來王敏奕嚟，都有着裙咋（咁小方有咩表示？）之前喺Bob（林盛斌）屋企慶祝咗，佢送蛋糕同花。」談到劇集與姜濤等孭飛的ViuTV新劇《季前賽》對撼，陳瀅坦言沒有特別擔心：「呢套劇都儲咗堆粉絲，同埋依家睇劇都會兩邊睇，我尋晚都有睇《季》劇，成班演員都好青春，雖然我未清楚角色，但覺得肥仔好Cute。」

問到該劇會否開續集？剛才於台上戲言不想再與葉念琛導演合作的她淆底說：「頭先整嬲咗導演，佢話第二季會隊冧鍾家寶，唔畀我出現。」而小方對於日前自爆曾暗戀周勵淇，表示已是廿多年前往事：「當時拍戲經驗少，好易投入變咗日久生情，但當時公司同事見我成日留喺片場唔走好奇怪，後來每日拉我走，將我團火撲熄咗，所以最後係冇表白。」