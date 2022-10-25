黎燕珊計劃舉家遊韓　想當街撞到全智賢

藝人黎燕珊、古明華、陳蕊蕊及曾文心等今日（25日）出席韓國特產店開幕活動。黎燕珊直言喜歡到韓國旅遊，她說：「我好鍾意全智賢，希望可以撞到佢。」她表示現時防疫限制措施放寬，打算計劃全家去旅行。另碰巧今日正是兒子生日，晚上會一家人食飯慶祝，她指兒子早前於英國修讀犯罪心理學畢業後回港，現於銀行擔任行政工作已一年多：「睇到佢出路咁好，我覺得單親媽媽唔緊要，最緊要正能量身教，依家睇到回報。」

談到工作，她表示剛完成的《本尊就位》中與一班年輕人合作，大讚訓練班畢業的女新人曾文心乖女，甚有全智賢的氣質，指今年已拍畢了三齣劇十分充實，幸好早前已從元朗搬回出市區，每天路程縮減不少，坦言以往收工駕車回家時太攰，曾試過差點睡着，感覺很危險。

至於近年主力在內地工作的古明華，表示並非移居內地，家人仍在香港，香港有工作就會回來：「今次因為有配音工作，同埋同90幾歲嘅爸爸慶祝生日，所以返嚟。」談到女兒現已20多歲，但他笑言仍未放心：「無論仔女幾多歲，作為爸爸都係唔放心嘅。（阿女有冇拍拖？）佢依家單身，之前甩過幾次拖，記得佢第一次帶男朋友返屋企嗰陣真係會擔心，驚佢遇人不淑，其實無論個男仔有幾好，做爸爸嘅永遠都會覺得唔啱心水嘅，哈哈。」現時外地放寬防疫措施，他也表示想與妻女到日本旅行，但會待機票價格回落才起行。