咖啡店升呢　全新品味體驗

咖啡店除了是選購一杯提神咖啡的地方外，近年更漸變成不少人忙裡偷閒歇息的好地方，剛於上星期由日本登陸的名古屋人氣咖啡店更升呢，為啡迷打造出輕鬆愉快的用餐場所之餘，更有連鎖店帶來集飲食、工藝及生活於一身的品味場所添呢！

名古屋過江龍

去過日本名古屋的無不幫襯過當地人氣名店KOMEDA'S Coffee，上星期由AEON香港與日本公司訂立區域特許經營協定，並於黃埔開設全港首間KOMEDA'S Coffee。品牌於日本有逾半世紀歷史，秉承「珍惜咖啡的心為宗旨，為客人提供「輕鬆愉快的最佳的場所」，故香港店亦沿用日本店的傳統設計風格，採用日本直送的木和磚為元素，營造舒適休閒的感覺。菜單方面，保留了日本店的特色，帶來多款招牌菜，包括「早餐厚多士」，只要在早餐時段柯打任何飲品，均可獲贈一份厚多士，還可以從紅豆蓉、雞蛋沙律或烚蛋任選一款，抵！招牌必試甜品「冰與火」，，自家製鬆軟丹麥麵包配上以九州大阿蘇牛奶製作的軟雪糕，雪糕奶味濃郁又滑溜，適量加點糖漿令甜蜜味道昇華，好味！此外，還有香港店限定的KOMEDA黃金炸牛漢堡及抹茶系列飲料，由早餐開始，為咖啡迷打氣加油，由心而發，難怪一開業即大排長龍！為慶祝新店開業，咖啡店推出咖啡券優惠、追加優惠及升級優惠，其中只有香港店的是早上11:30起選購「大滿足追加滋味」指定食品，加HK$20可配指定飲品一款；加HK$26可選大杯裝飲品等。

多功能咖啡店

結合咖啡店及多功能性及生活品味於一身的HOW to live well剛於荃灣開設新分店，貫徹品牌理念之餘，更加入「保存」為主題，重塑已結業的首家店布局，提醒大家一同欣賞自然與工藝之美，感受生活；當中最令人眼前一亮的是向香港碩果傾存的志記𠝹木廠選購巨型木材製成大木桌，坐在桌前，感覺與大自然很接近。食物方面，餐飲團隊設計了全新的期間限定餐牌，並同步於各間分店推出，菜式包括前菜、小吃、意粉、Pizza、主菜、甜品等，當中更有不少糅合日式及東南亞食材及調味；好似日式甜泡菜炸雞、蝶豆花八爪魚酸種吐司、六重芝士薄餅、泰式墨魚意粉等。飲品方面亦有全新的咖啡及非咖啡類別特飲，如濃厚咖啡味的Baby Cigar、帶果香的Sunset等。