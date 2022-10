歌手程浚彥(Tyson Yoshi)與女友Christy相戀多年,一直甜蜜恩愛,雖然女友嘅外表不時被網民攻擊,但Tyson Yoshi依然出面為女友反擊,相當愛錫女友。而尋日(24日)Christy就喺社交網大晒出海玩嘅靚相,見佢着上啡色比堅尼,大晒事業線,火辣又性感。之後又貼出同男友嘅合照,不過Tyson Yoshi嘅胸肌就忽然「失蹤」,相當搞笑。Christy喺貼文寫到:「Soaked up the last bit of summer」。而網民就紛紛留言:「好有夫妻相」、「件泳衣超襯你」、「又索又靚女」、「「TY個樣好似未瞓醒咁」。