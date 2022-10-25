劉佩玥角色討好多外快　蔣家旻乞人憎社交網被人炸

藝人劉佩玥（Moon）與蔣家旻於無綫台慶劇《美麗戰場》表現突出，前者特別以劇中角色造型現身，以示對角色的不捨，對於角色受觀眾喜愛，Moon表示：「都冇諗過大家咁鍾意，相信係因為大家都好想身邊有一個好似我角色嘅人，有義氣、幫到手，對朋友又忠心，不過大家要切記大結局，可以講係我幫阿寶（陳瀅）都有個底線嘅。」

Moon更指劇集效應下，帶挈不少外快工作：「Bob（林盛斌）有問我有冇幾首拿手歌，可能之後有機會登台，都希望我哋可以組到CP，一齊做司儀會怠慢佢，最好就係佢介紹多啲工作畀我。」問到緋聞男友周志文可有與她練歌？Moon笑指會找姊妹何雁詩、JW等練習會更好：「女仔聲搵男仔練好奇怪。（咁佢點評價你嘅聲線？）佢連我演出都好少睇啦！等我一陣問下佢有冇睇呢套劇先。」

而「反骨琪」家旻被問到下場如何？她表示：「我人未死嘅，睇吓網民反應，如果想我出現就出現，其實我係有拍呢一場戲，但放喺邊集就唔知。（角色咁衰，出街有冇畀人鬧？）冇呀！反而社交網就日日畀人鬧，仲話我咁衰要Unfollow我，大家睇得太入戲，可以下次我套劇從良，咁又會Follow番我啦！」