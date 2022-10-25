美麗戰場︱程可為「離世」即崩潰　陳瀅親解一Take完成之謎

由陳瀅和蔣家旻主演的無綫台慶劇《美麗戰場》踏入結局篇，劇情愈來愈緊湊。「反骨琪」蔣家旻上周被賊贓嫁禍，在謀殺李成昌後，即潛逃到台灣，本周她將「回歸」與陳瀅鬥過你死我活。昨晚（24日）一集交代「嫲嫲」程可為離世，陳瀅情緒崩潰，演來有層次及投入，獲網民大讚「出色兼自然」，陳瀅透露該場戲一Take完成：「事前同幕後工作人員做咗大量溝通，能夠投入全靠可為姐、劉佩玥及陳曉華嘅幫忙，可為姐好容易令我相信佢係我嫲嫲，佢都係感情好豐富嘅演員，絕對幫到我投入。呢場戲同緊接車入面嘅喊戲我都好鍾意，幾位姐妹令成件事更淒美，我哋拍完都攬住大家，大家真係痛住咁去演出。」

至於「渣男」丁子朗（丁丁）以乞丐Look再度登場，有網民猜測他將與蔣家旻聯手報仇。而娛樂新聞台釋出丁丁「變裝」片段，原來他每次埋位前均需花2小時化妝，由於與真人反差極大，除了陳瀅忍不住「食花生」外，就連《青春不要臉》內扮演其母親的江欣燕亦認不出「囝囝」，劉穎鏇更O咀兼呆立當場。丁丁笑說：「工作人員仲安排咗我去電視城便利店『出巡』買雪榚，周圍問人借錢，大家都唔認得我，好成功呀！」