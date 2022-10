藝人張曦雯(Kelly)一向係唔少人心中嘅女神, 不時網晒靚相。今日(25日)佢就上載咗幾張水着照,見佢着住黑色泳衣,喺泳池游嚟游去,完美曲線表露無遺,又喺池邊歎咖啡,相當開心。Kelly喺貼文寫到:「Just going to pretend I was in Bali or something.」而一眾網友就紛紛留言:「拍戲嗎」、「女神好靚女」、「小心冷親」、「好似去咗度假咁」。