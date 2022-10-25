男性年紀增長，伴隨衰退中的體力，性趣依舊在，能力已全非。舉而不堅釀困擾，以致歡愉淪為苦差。想要保持硬度，延長性福，擺脫不敵自然法則之緊箍咒，便需實踐下列7項秘笈：

(1)飲食習慣。注意營養均衡不偏食，多吃助性食物例如香蕉、堅果、洋葱、韭菜和紅色的蔬果如番茄和紅蘿蔔等。海產如泥鰍魚、青口、蛤蜊、蠔類、海藻等，當中含豐富蛋白質、碘、鋅、鐵、鈣、磷，這些微量元素能促進性能力，確保睪固酮分泌旺盛，延緩老化。(2)穿着習慣。減少穿緊身褲，尤其睡眠時，避免陰莖受壓迫，血流量緩慢而影響勃起硬度。(3)生活習慣。戒煙戒酒、不熬夜，以免不良習慣阻礙血液運行，引發性功能障礙。(4)運動習慣。運動可視作最天然的壯陽藥，透過運動可增加攝氧量和促進睪固酮分泌。年長男士可按個人體質，量力而為，從基本開始，例如飽餐後散步至少5千步。青壯年的健康男士可養成更規律的「333」運動習慣，即每星期運動3次、每次30分鐘、達130心跳率。此外，蹲馬步可增強腰力、腳力和骨盤肌肉，刺激性賀爾蒙分泌，提升持久度。

(5)強化器官反應。凱格爾運動能訓練男性恥骨和海綿體，使肌肉有力。確認已清空膀胱尿液，身體放鬆深呼吸，採坐姿或卧姿，縮緊肛門周圍，骨盆底肌維持收縮5秒、放鬆5秒為1組，每天訓練10至20組。(6)身心靈調和。慢性病如糖尿病、高血壓、前列腺疾病患者可嘗試以中藥療程和湯水食療去重整性健康。伴侶亦宜體諒，締造情趣與樂趣可讓雙方放鬆投入，重拾性自信。(7)選擇充血的姿勢。做足前戲增亢奮度，男上女下體位有利於海綿體充血，維持硬度，亦可避免因變換體位而分心失手。

李偉儀