港女野人︱廖慧儀遇上水母　被嚇到連環尖叫

由港姐出身的何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）主持節目《港女野人》迎來最後一周播放。4位靚女分別挑戰「行澗」及「潛水」，本身擁有專業潛水教練資格的Honey 由「野人」變身「達人」，親授Jessica及Nicole freediving 技巧之餘，還讓二人親身體驗「靜態閉氣」。

3人freediving期間，先後遇上水母及膠袋等「障礙物」，Jessica被嚇到連環尖叫。Honey則感嘆謂：「水底世界好靚好寧靜，但太多垃圾，希望大家多啲珍惜。」，而「靜態浮潛」前要掌握呼吸技巧，有瑜伽底的Jessica較快上手，「實戰」一刻Honey水中閉氣3分鐘偶有抽搐，嚇得Nicole及Jessica相當緊張，Honey事後親自解構「抽搐之謎」。獲讚有「潛」質的Jessica，原來對水有陰影：「因為細個試過喺海中心反艇浸親。聽講潛水好易上癮，依家我都想考個潛水牌去外國潛水。」Nicole則謂：「我以前有玩過浮潛，我覺得好好玩，因為可以感受到水入面嘅寧靜。」︱

「行澗」時Amber相當論盡，由於當日下雨關係，尚未起步她已跣腳，幸好被身旁兩名猛男捉實，上落石塊時，她更一度出動3女3男協力拉扯及推動才能順利完成攀爬，醜態百出。