葉巧琳真刀上陣拍MV　雪地格劍勁驚險

葉巧琳（Mischa）以遊戲世界《The Odyssey of Freya》作主題的音樂Project ，繼在《人間英靈》後，再推出《勇者鬥惡言》講述高中生欺凌事件，MV中她親身上陣打鬥連場，為高中生揮走怨恨。

Mischa在MV中使出更多的招數，她表示：「我哋再次搵武術指導阿慈教我，本來想學多幾堂，但工作太忙冇時間，好彩上次學咗啲基本功仲記得，所以只係上咗一堂，就去拍MV。」故事發生在雪地，比起上次在暗黑的雨中作戰，很多場口都予人潔淨感覺，所以每個細節都要做得更仔細，她說：「最大困難係想將啲動作做得更細緻，因為上次《人間英靈》好多片段見我攞把刀都唔穩，好多搖晃，所以好多畫面都用唔到，今次招數上好多都變咗係雙手揸刀，同埋好多shot串連畀大家睇唔同嘅招數，可以做到緊湊啲到肉啲，我自己睇Playback就好滿意喇！」場景上鋪滿銀鹽以製造雪地場景，但地面就因此變得很滑，Mischa拍第一Take動作就已經跣親跌在地上，但她未有半點怨言，Mischa說：「跌落地時係刮肉，拍完MV兩個膝頭已經紅晒。」

另外今次多用真劍，十分墜手，Mischa拍完MV手臂的肌肉已見痛，她說：「一來真劍較重，加上握劍位置會反復磨到食指下面骨位，都幾痛㗎！」不過論最危險，還要數Mischa要用真劍擋住來勢洶洶的高中生Eris揮劍的一下，然後再拖走那一幕，她解釋道：「因為扮演武士嘅阿慈跪正喺前面，所有動作都好近佢，我真係好驚整親佢，好慶幸今次冇人受傷！」而愛美的Mischa更謂因為只需瘋狂對打，不用穿保護衣吊威吔，又不用淋雨由頭濕到落腳妝都溶掉，終於可以又靚又Slim地拍MV！