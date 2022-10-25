Helly Valentine　俄女晒胸器

印象中，俄羅斯女郎素來以高質見稱，但喺成人模特兒界搵食嘅俄妹，好少會見到巨乳尤物，所以擁有火辣身材嘅Helly Valentine，特別容易跑出，事關佢喺鏡頭前頻頻晒胸器，能夠成為人氣Coser兼網紅，一啲都唔出奇。

前凸後趷

世界各地有好多女仔都鍾意玩Cosplay，通常着得夠性感，就能吸引眼球，但要成為人氣Coser，仲需要相貌標青同火辣身材，而喺俄羅斯聖彼得堡出生嘅Helly Valentine，可謂樣靚身材正，難怪能夠喺Cosplay界走紅。其實佢喺2015年已投身成人模特兒界，要知道一般食呢行飯嘅俄妹，個樣靚就幾靚，但身材麻麻哋，好似佢咁前凸後趷，想唔人氣急升都幾難！另外，Helly Valentine一直有喺網上經營社交平台，經常以性感Coser形象做打機直播，話咁快就憑住胸前深溝同迷人樣貌，喺網絡上爆紅，仲成為各個電玩展同電競活動嘅常客。

吸金力強

講開又講，Helly Valentine之所以咁積極參與Cosplay活動，原來同個「懶」字有關。話說佢雖然係成人模特兒，但因為性格問題，好多時唔多願意接Job，情願喺屋企打機做直播，久而久之，佢嘅事務所索性叫佢轉型做Coser。值得一提，身為ACG迷嘅佢，本身會換上Cosplay服裝做直播，呢個安排真係開正佢嗰瓣，亦令佢搖身一變成為網上爆紅嘅性感女Coser。

雖然Helly Valentine嘅Twitter有超過33萬追隨者，Instagram更有超過53萬粉絲，但佢過往冇諗過利用人氣嚟增加收入，只係希望有個平台同網民分享靚相，及至今年，佢喺網上開設咗會員帳號，先知道自己唔止有魅力，仲好有吸金能力呢！