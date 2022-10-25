食完大閘蟹　睇吓大閘奶

所謂自由無價，邊個想成日畀人管住晒，做事綁手綁腳吖！不過，喺日本AV綑綁拘束系列嘅女優就唔同喇，佢哋好享受拘束玩意，被男優百般玩弄時，更流露出極之興奮嘅表情，令好此道嘅AV迷睇得又爽又過瘾！

激烈潮吹

喺Perstige出品嘅《極限突破SEX VoL.2》中，擁有「神乳」嘅河合明日菜被男優綁手又綁腳，而負責招呼佢嘅男優除咗指技凌厲，更會動用震動玩具令菜妹飽受快感衝擊，由於完全冇得縮冇得避，所以只可以任人魚肉，發出響亮嘅尖叫之餘，仲爆發出多次激烈潮吹，真係擔心明日菜會出現缺水情況呀！

玩埋保鮮紙

由MAXING推出嘅《拘束絕頂》入面，木下日葵為咗滿足班男優嘅慾望，便獻身任由對方玩弄，而班男優當然唔會同佢客氣啦，除咗會出動大量拘束道具，仲會一次過拎出多隻震蛋震到葵妹驚呼狂叫！此外，男優仲會利用保鮮紙包住日葵嘅手手腳腳，令佢完全唔郁得，然後再施展各種床技，務求令葵妹慾仙慾死。

隻身入虎穴

片廠AVS COLLECTOR'S推出嘅《完美的身體屈辱狂亂地獄》，講述推川悠里係一位英勇女搜查官，由於近期有唔少同僚為追查一單罪案而失蹤，於是佢開始四圍偵查，後來發現事件同犯罪組織黑獅子會有關，便決定隻身闖入對方嘅總部，不過雙拳難敵四手，班壞人見悠里秀色可餐又好波，將佢綁起肆意玩弄，由女搜查官變成性奴。

簡評

今日為大家介紹嘅3部拘束綑綁作品中，本仙最鍾意河合明日菜主演嘅《極限突破SEX VoL.2》，一來明日菜又索又好波，身材無與倫比啦，二來菜妹嘅表情夠肉緊，被男優綁起嚟玩時更驚呼狂叫，而且仲瘋狂爆發潮吹，令作品充滿激情又精彩！