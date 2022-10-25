袁澧林長髮為君剪？認Edan有上過佢屋企

第19屆香港亞洲電影節晚上（25日）舉行開幕禮，開幕電影包括毛舜筠、謝君豪、談善言演出的《過時·過節》及張繼聰、袁澧林的《窄路微塵》。最近剪了一頭短髮的袁澧林29歲正日生日，近期與呂爵安（Edan）傳出緋聞的她被問到是否受到刺激而剪短頭髮？她說：「唔係，最近成日思考，女仔點樣先叫做靚，如果中性化啲會係點，好想去探索自己另一樣嘅美。（髮型受到抨擊？）初時有少少唔開心，但係美麗有好多種標準，自己都可以去定義，依家發掘到自己呢一種靚。（Edan鍾唔鍾意你短頭髮？）同Edan係好朋友，佢亦都否認咗。（Edan喺你屋企梳化開直播 ？）唔係，張梳化都唔同。（佢有冇上過你屋企？）我哋有一班朋友固定一齊玩，成班朋友就有上過嚟我屋企1次，單獨就冇。」

否認戀情的她被問到Edan可是喜歡的類型？她說：「大家放過我，唔敢高攀，同佢係好朋友，自己都想專心工作。」講到生日她指有10位圈中好友來睇首映捧場，隨後大家一起去食飯慶祝，但直言Edan就冇表示。

毛舜筠、謝君豪與談善言一齊接受訪問，毛舜筠指今次與一班很喜歡演戲的年輕人合作，好似談善言、呂爵安、袁澧林合作後，覺得香港電影是有希望，問到可有趁機指點後輩？她說：「佢哋好叻，有佢哋自己嘅諗法，同自己留喺度睇我哋拍戲。」譚善言指由圍讀到拍攝也不斷向前輩偷師。

謝君豪在片中與Edan）飾演父子，他大讚「兒子」對演戲有火：「佢第一日嚟見到我就叫老竇，好投入角色。圍讀嘅時候都有問吓我意見，去到拍攝嘅時候，明顯佢係做咗好多功課，好開心同一啲咁鍾意演戲嘅人合作。」

毛舜筠讚Edan對演出有永不放棄的精神，永遠想再做得更好，但遺憾是與談善言少對手戲， 到煞科戲時才看到她眼睛也在演戲，希望再合作時會有更多對手戲。