【是日通勝】

農曆十月初二

壬寅年 庚戌月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、立約

忌：問卜、開渠、針灸

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、22、40、47

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：運勢平穩欠驚喜，笑多一點有助趕走瘟神。

金牛座：財運欠佳，投資易損手，宜抱持觀望態度。

雙子座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

巨蟹座：幸運指數居首位，財運好到極，可進取一點。

獅子座：情緒可影響健康，別把不開心的事放在心。

處女座：動怒易傷肝，好好控制脾氣，對身心都有益。

天秤座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

天蠍座：財運上升，投資易嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

人馬座：心態正面，別人願意親近，運勢也會好起來。

山羊座：控制體重有利健康，但不可靠節食來減肥。

水瓶座：事業運一般，遇疑難要問清楚，勿自把自為。

雙魚座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）馬 精神差

鼠：溝通能力強，從事銷售業務者有利可圖。

牛：目標清晰，肯捱肯拚，工作表現獲認可。

虎：人緣佳，抽時間拜訪親友，可增進感情。

兔：諸事不順，接連收到壞消息，心情鬱悶。

龍：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

蛇：人身安全有隱憂，駕駛人士要加倍留神。

馬：是日沖煞，精神欠佳，不利於與人合作。

羊：運勢差勁，心不在焉，提防小人篤背脊。

猴：財來自有方，有利創業營商，容易開單。

雞：自把自為惹人厭，易跟合作夥伴鬧不和。

狗：事業前景無限好，不管做甚麼都易成功。

豬：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

微胖有福氣

胖與瘦，一直是熱話。從玄學角度，肥瘦也有先天的因素，而且肥人有時甚至比瘦人更有福氣。

瘦較利名氣：所謂「肥不露肉，瘦不露骨」，肥要肥得全身均勻，若其他面相部位配合得宜，不失為福相。最怕是身體某部位特別多肉，如有一個大肚腩，便為不吉。至於瘦，同樣要瘦得均勻，太骨感，對運勢也不佳。從相學來看，瘦為名，肥則為利。瘦者有利名氣，所以但凡學者或為了追求理想而甘願付出很大代價之士，身形都偏向瘦削。至於從事演藝圈幕前的朋友，也以瘦為佳，因為娛樂圈是先有名才有利。

從商不宜過瘦：

肥者則有利財富，面相中某些部位絕對不宜瘦削，例如太陽穴一帶為倉庫位，代表財運，若清瘦得太陽穴凹陷，命途也多障礙。顴骨則宜有肉包裹，面頰若瘦得凸出顴骨，也等同剋夫及人緣變差。另外下巴代表晚年，若過於尖削，也會影響晚運。

其實從出生月份，可略知天生的身形傾向。農曆正月及二月出生者為為木形人，基本偏瘦。農曆四月及五月出生者為火形人，骨架普遍較高大。農曆七月及八月出生者為金形人，大多屬方面形，輪廓清晰。農曆十月及十一月出生者為水形人，面形及身形也較圓。至於農曆三月、六、九月及十二月出生者為土形人，身形多健碩、四平八穩。