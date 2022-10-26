娛圈單打︱丁蟹效應屢應驗　秋官啞子吃黃連

本港股市跌勢不止，日前恒指勁挫逾千點，創13年半以來低位，本報形容為「跳樓式急瀉」，不可謂不傳神。巧合的是，TVB於當晚重播鄭少秋經典劇集《大都會》，由於過去每有秋官劇集出街，股市幾乎都會應聲大跌，「丁蟹效應」不脛而走，網民由是一口咬定今次大跌市，又是秋官好帶挈。

秋官自1992年主演神劇《大時代》飾演丁蟹開始，往後每有其主演的電視節目播出，港股大多有不同程度的跌幅。連跨國大行里昂證券也曾煞有介事為此撰寫報告，外國投資者對丁蟹效應也有所聞，秋官因此「衝出國際」，不知好嬲定好笑。有人認為這只是一連串巧合，導致股民出現自證預言心理，但亦有不少人迷信這個「都市傳說」真有其事。

其實，股市可以操作向來是公開的秘密，而且是少數大戶專利，只要碰巧有秋官的劇集推出，上下其手攪渾市場何足為奇。再說，丁蟹效應也不是次次靈驗，有人計過，秋官有6套電視劇，播出之時恒指都出現上揚；而早前深夜重播《天地男兒》，也不見港股有異動。

說起《大時代》，可謂一代人心中永垂不朽的經典，劇中每位演員都是一時之選，個個演到「上身」一般，簡直後無來者。劇中炒股靠運，丁蟹因為有運，買升買跌皆中；劉青雲演的方展博為了鬥贏丁蟹，向更好運的城中富豪借運，終於復仇成功。現實中，懂得玩股票的人當然不是純靠運氣，今次恒指急瀉出現在二十大閉幕之後，說背後沒有大戶操作攞景贈興，三歲細路都唔信！