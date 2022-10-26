愛犬聲帶被割身世坎坷　梁諾妍霎時任性求老公領養

洪永城（Tony）太太梁諾妍（Inez）一見到6歲大的金毛追尋回愛犬Molly就會笑，談到如何相遇，她說全靠一張「定情照」：「睇到個領養Po度，Molly嗰張咬緊波波嘅相，真係一見鍾情，因為嗰陣我懷孕3、4個月，又要忙健身室嘅嘢，Tony唔想我辛苦，話遲啲先養狗，我真係差啲跪低求佢，佢先答應。」

旁人可能覺得她「任性」，但就因這份堅持，令她得到回報：「Tony成日要做嘢，得我一個喺屋企，多得Molly陪住我，我過咗最開心嘅孕期。」未知是否「胎教」關係，發現囡囡「洪寶寶」和Molly特別投緣：「囡囡會主動畀生果Molly食，但未試過請爸爸、媽媽食。」

失散母子重逢

Inez輕撫Molly的毛髮，心痛說愛犬曾靠「賣子宮」過活：「佢係繁殖場嘅狗，被迫生好多胎，搞到甩皮甩骨咁，連聲帶都畀人割埋，知道佢嘅身世，我更加愛佢。」Molly亦有報答洪家再造之恩，每周返Inez的健康室做「店長」冧客：「見佢啲學生做運動攰到趴地，就走埋去舔人，好似叫人加油咁。」

最近Inez更榮升「外婆」，Molly的囝囝「冬甩」主人千里尋親搵上門，她說：「『冬甩』媽咪透過網上搵我，話發現佢領養嗰隻狗仔嘅晶片號碼同Molly係一樣，相信佢哋係母子關係，咁都搵番，真係好神奇。」而奇迹不止一次，因Inez已尋回另外兩隻「失散」的狗BB。

場地提供：Fitnez