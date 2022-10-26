東方日報C1：陳瀅黑化到底　出「陰」招搶Fo

女星陳瀅於無綫台慶劇中步入黑化期，令觀眾愈睇愈緊張，雖然未知伊人結局如何，但昨日於宣傳活動上，她卻為大家帶來「驚喜」，性感登場的她被蠱惑的高衩裙考起，加上好姊妹劉佩玥「助攻」，最後於一個上樓梯動作出「陰」招，「辣㷫」全場！

無綫台慶劇《美麗戰場》將於本周五大結局，劇情愈來愈緊湊，前半段劇情被「反骨琪」蔣家旻搶晒Fo的陳瀅，於該劇轉入直路之際來個絕地大反擊，她飾演的鍾家寶不再單純，為保護自己將逐步黑化，不過現實中的她卻相當失策，於昨日的宣傳活動上不慎走光。

陳瀅、方力申（小方）、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、何依婷等晒冷為劇集結局篇造勢，身為女主角的陳瀅悉心打扮，穿上粉色吊帶短裙大晒性感，令人眼前一亮，惟她拖實好姊妹劉佩玥（Moon）行樓梯上台時百密一疏，不慎走「陰」露毛，大抵伊人心知不妙，已即時整理裙身，不過卻毛已露，未能挽救失地。事後陳瀅接受本報訪問時大表錯愕，她說：「唔係嘛？我肯定上下都打晒底，應該好安全，不過如果我唔係拖住Moon上台，就會有手撳住條裙囉！」

激嬲葉念琛被隊冧

活動上，陳瀅突然被安排與張馳豪即席演繹劇集插曲，事後她透露曾為此練過一、兩次歌：「不過唔緊要，套劇完咗，應該冇乜機會再一齊唱首歌。（參加《中年好聲音》？）梗係唔會！冇諗過做歌手，都係專心演戲。」對於日前性感打扮開生日P，她笑指JW悉心安排高檔Live Band於餐廳演奏，令她誤會是隆重場合，故特別穿禮服現身，沒料同場人士個個穿牛仔褲：「好在後來王敏奕嚟都有着裙咋！（小方有咩表示？）之前喺Bob（林盛斌）屋企慶祝咗，佢送蛋糕同花。」

談到劇集與姜濤等孭飛的ViuTV新劇《季前賽》對撼，陳瀅坦言沒有特別擔心：「呢套劇都儲咗堆粉絲，同埋依家睇劇都會兩邊睇，我尋晚都有睇《季》劇，成班演員都好青春，雖然我未清楚角色，但覺得肥仔好Cute。」問到《美》劇會否開續集？剛才於台上戲言不想再與葉念琛導演合作的她淆底說：「頭先整嬲咗導演，佢話第二季會隊冧鍾家寶，唔畀我出現。」而小方對於日前自爆曾暗戀周勵淇，表示已是廿多年前往事：「當時拍戲經驗少，好易投入變咗日久生情，但當時公司同事見我成日留喺片場唔走好奇怪，後來每日拉我走，將我團火撲熄咗，所以最後係冇表白。」

此外，前晚劇情交代陳瀅繼親父離世後，唯一的親人嫲嫲亦病重離世，該場哭別戲對陳瀅絕對是演技大考驗，既要忍淚強顏歡笑，又要接連做出呼天搶地、疲倦不堪及閉目哀悼等不同情緒，期間更要喊至青筋盡現，獲網民大讚演得出色。陳瀅受訪時透露該場戲份全靠「嫲嫲」程可為、好姊妹劉佩玥及陳曉華幫忙：「同班姊妹拍完都攬住大家，真係痛住去做呢場戲，我哋唔係演緊戲，係真係感受到個氣氛。」

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