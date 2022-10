年度影視界盛事,《第32屆葛咸電影頒獎禮》將於下月28日於紐約舉行,而提名名單昨日(25日)公布,結果,澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett)主演的新片《Tár》橫掃5項最多提名暫時領先。

影片除了獲最佳電影之外,在片中飾演樂團女指揮家的姬蒂獲最佳主角提名,與《After Yang》的哥連法奴(Colin Farrell)、《THE WHALE》的班頓費沙(Brendan Fraser) 以及《奇異女俠玩救多元宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的楊紫瓊等爭獎。今次是楊憑該片首獲提名!《奇》共獲3項提名,除了獲最佳主角以及電影提名之外,在片中飾演楊老公的華裔男星關繼威亦獲提名最佳配角。

而近期頻頻獲獎湯唯主演的韓片《分手的決心》亦在《葛咸獎》獲最佳國際電影提名。

至於電視提名方面,韓國男星李敏鎬擔正由美國視頻平台Apple TV+製作的電視劇《彈珠人生》(Pachinko)亦獲最突破性長劇提名,而劇中女星金敏荷亦獲最佳傑出新劇演出獎提名。