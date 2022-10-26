真‧礦井執到寶！古董牛仔褲68萬港元高價成交！

古着服飾向來吸引潮人追捧，特別是一些年代久遠或由名師打造的珍罕設計，更分分鐘可以創下拍賣佳績。近日就有一條19世紀出產的Levi's古着牛仔褲，在拍賣會上以超過8.7萬美元（約68萬港元）售出，刷新了同類型拍品的拍賣紀錄。據講牛仔褲是在一個廢棄礦井內發現，想不到當初被礦工遺棄的一條褲，在140年後竟然變寶，更成為史上最貴的古着牛仔褲，實在估佢唔到！

被遺棄礦井百多年

這條牛仔褲最初由牛仔布料考古學家Michael Harris在美國西部的一個廢棄礦井中發現，到近日由23歲古着收藏家Kyle Hautner與復古牛仔布市場專家Zip Stevenson，在新墨西哥州西部小鎮的Durango Vintage Festivus拍賣會上共同出資購入。拍賣的價格實際價格是7.6萬美元，外加15%的買家酬金，因此總價達到8.7萬美元（約68萬港元）。

雖然此古着已經有一段歷史，但布料被評斷為「可以穿着的狀態」，相信這也是能拍賣出高價的關鍵原因之一。舉辦拍賣會的復古牛仔專家Brit Eaton稱他已經從事這一行已經25年：「一般古着牛仔褲價值為100美元，能找到這麼值錢的牛仔褲，一生只有一次機會。」目前這條牛仔褲被保存在Zip Stevenson位於洛杉磯的Denim Doctors店內，大家有興趣的可以預約參觀。

同場加映：日本職人手作

日本潮流大神木村拓哉曾經說過：「永遠不要洗你的牛仔褲」，更一直堅持「養牛」，將自已喜愛的牛仔褲養(着)出個人風格。如果大家覺得古着太貴，不妨從這一刻開始學木村「養牛」。方法是先入手一條高品質牛仔褲，然後日常穿着，再悉心保養，等到幾年過去，牛仔面料愈來愈貼合皮膚；而布料上的紋理亦會隨着不同的摩擦程度而留下稱為「貓鬚」、「蜂窩」和「水波紋」等的印記。日本職人品牌orSlow憑着高品質的牛仔布料，一直深受牛仔迷喜愛。加上設計師仲津一郎採用舊式針織機縫紉的復古軍裝剪裁，所以設計出來的牛仔褲即使穿很久都不過時，用來養牛最適合不過！