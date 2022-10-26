爆《七宗罪》花絮　替身大讚畢彼特片場零架子：我哋一齊煲煙

荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）今年有新作《殺手列車》（Bullet Train）上映，而提到畢佬又點可以唔提他的其中一部代表作《七宗罪》（Se7en）。曾在《七》中擔任畢佬替身的Richie Varga最近受訪憶述當年同畢佬合作的經過。

已轉行做房地產的Richie表示雖然《七》花了足足3個月時間拍攝，但他在最後1日補拍時才帶相機記錄一下拍攝的情況。據他拍攝當日是補拍片末在沙漠的重頭戲，他們在高溫下拍足1日。當時由於奇雲史柏西（Kevin Spacey）因另有工作而未能參與補拍，所以現場要用替身代勞。Richie表示由於當日拍攝進度好趕急，搞到導演大衛芬查（David Fincher）在現場亦好煩躁，他嘗試與畢佬交談時現場的工作人員好唔生性不停發出噪音，最後搞到本時好冷靜的大衛亦嬲到爆粗叫他們收聲。

相反畢佬拍戲時就好輕鬆，Richie大讚他：「同畢一齊好正，佢好友善。我哋經常一齊煲煙。」Richie指雖然畢佬當時已是大明星，但就絕不會擺架子對所有人都好謙虛。他更爆當時工作人員曾在片場整蠱畢佬：「拍攝《七》時佢剛被《People》雜誌選為『當今最性感男士』，所以我哋喺佢張櫈上貼着『當今最性感男士』稱號，而唔係貼佢個名。佢見到之後即時面紅話：『咪玩啦』。」除了《七宗罪》之外，Richie表示後來亦與畢佬在一日本廣告中合作。