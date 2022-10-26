【#娛樂Hashtag】Cheronna擇偶男女不拘　自爆曾被意中人杯葛

歌手Cheronna（吳嘉禧）自與藝人夏雨兒子黃奕晨2019年分手後單身至今，揚言已重新出發的她對感情隨緣，並透露現時擇偶條件只要喜歡即可：「我鍾意嘅係人，無論係男定女，我都冇所謂。」她更大爆曾愛上一位女性朋友，但卻為她帶來傷心經歷，想知道發生何事，立即看本集《#娛樂Hashtag》！

Cheronna早前推出新歌《而這麼多年以後》，旨在與大家共同面對離別的課題：「呢首歌其實係提醒自己同聽眾，要感激感恩好多人同埋事，曾經出現喺你生命入面，因為如果唔係呢啲經歷，你唔會有今日嘅自己。」

提到MV包含不少露營元素，Cheronna直認是自肥之舉，並透露故事內容包含其青春回憶：「我曾經好鍾意一個朋友，佢係一個女仔，我鍾意到覺得自己愛上咗佢。」但對方卻被嚇跑甚至杯葛她：「我冇話想同佢一齊，但因為我對佢太熱情，我好想每一刻都黐住佢，但佢當時選擇同其他朋友玩而杯葛我，我傷心到好似失戀咁。」而這麼多年以後，Cheronna與對方已冰釋前嫌：「我仲係好記得我好鍾意呢個朋友，會覺得我唔後悔同佢有過一段咁轟烈嘅友誼！」

由於疫情期間工作大減，Cheronna趁這段時間學習解夢充實自己，更表示沒想到在解夢課會面對和解決很多自身要處理的問題：「例如我父母分開原來對我造成好大傷害，我一直唔知，因為我由細到大都覺得，我冇咩呀，好開心，但原來唔係。」她亦分享一個有關父親的夢作例子，帶出解夢的宇宙法則「共時性」，有興趣了解便要看看本集《#娛樂Hashtag》！

服裝：NothingBlue

場地：火土燒肉