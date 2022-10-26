【簡潔生活學】日本主婦的雜貨天堂

女人購物當然有一百個理由，但作為持家有道的主婦或媽媽，物品最好是平靚正、購物地點可以一次過買齊生活所需。港人偏愛逛Aeon、MUJI、ikea等等，那麼日本主婦又喜歡去哪裏呢？

在日本，沒有人不識Nitori，Nitori是一間很全面的家品店，除了沒有小食部和食物外，基本上生活用品：廚房、雜貨、收納、電器、寢具、戶外用具、傢俬等都能夠買得到，這裏的產品設計都比較簡約，尤其傢俬的骰小巧，貼合當地人需要。論價錢，性價比高，較Muji更加實惠。這裏的廚具更非常受歡迎，因為顏色有粉色系列，最重要是夠輕身，又多呎吋選擇，好用又美觀的電磁爐廚具實在難找，但這裏就可以滿足需要。

另一間價位更加可觀，貨品大部分都只售300日圓的3 coins，相信很多香港人都認識。3 coins經常有當季推介，例如秋之選，當眼處會放秋季食材：火鍋用品、調味醬料等等……除了有生活用品，還有女生喜歡的護膚品、指甲油、頭飾等。如果有養寵物，產品款式超多選擇，不但設計精緻，重點是夠平。論店舖面積及種類雖不及Nitori，但比起同類型的Daiso，貨品更精緻、室內裝潢也較高檔，但價錢不相伯仲。

在日本行這類雜貨家品店，除了因為產品精美、價錢實惠，室內裝潢也很講究和用心，在購物過程也可享受到寬敞舒適的環境，加上店員殷勤的服務，絕對不比名牌店遜色呢！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

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