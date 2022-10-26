虛擬海上別墅　預示未來世界

說到近年最多人談論的新興市場，元宇宙絕對佔一席位，單是2021年，其房地產銷售額已超過5億美元，今年更有望翻近一倍，達致近10億美元！事實上，在虛擬世界裏，只要想得出，各式天馬行空的建築設計都有機會出現，還可以把外形獨特、裝潢豪華、設備先進、景觀無敵等優勢集於一身，正如以下兩個出自Veliz Arquitecto的海上住宅概念，讓大家對未來世界充滿憧憬。

不動的帆船——Metamansion Magnavi

坐落於海上，貌似一艘帆船的Metamansion Magnavi，表面布滿利落的線條，極具層次感的結構，像一頂武士頭盔，令人不期然聯想起世界文化遺產——悉尼歌劇院；若從高角度俯瞰，它又像一隻被甲殼覆蓋的爬蟲，可謂形變百變。

另外，作為一個適應多個生物群落（Biome）的設計項目，Metamansion Magnavi的賣相既帶有前衞的未來感，亦處處貼近大自然，包括底部的設計令它跟海洋世界融為一體，不同的出入口均有梯級通往大海，而主體建築周邊又栽種了椰子樹、棕櫚樹之類的綠色植物，加上內部以白色配木色為主調，裝潢簡約而不失韻味，還有高樓底帶來的開揚感，凡此種種都洋溢着一股生氣，可說是給海上別墅設計提升到新的高度。

巨型回力鏢——Metamansion Amore

同屬Veliz Arquitecto的得意之作，建於海中，白色頂部似一把巨型回力鏢，當中加入園圃似的綠化空間作點綴，感覺清新。中間位置是一個圓形大窿，可讓底層的植物有空間向高空生長，從而在視覺上產生串連不同樓層的效果。設施方面，整幢建築分為上下兩層，當中有泳池、躺椅、茶座、小碼頭等等，是一個令人期待的休憩空間。