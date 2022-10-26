加入戰團！占士金馬倫批評超英片角色幼稚

超級英雄電影攻佔全球市場，影史上北美最高票房電影頭十大中超英片佔一半位置，不過「超英片」似乎不是每個人那杯茶，繼哥普拉（Francis Ford Coppola）以及馬田史高西斯（Martin Scorsese）等知名導演批評「超英片」之後，近日另一奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）亦在訪問中批評漫威及DC的超級英雄電影。

過往曾拍攝多部特技賣座電影《鐵達尼號》（Titanic）以及《阿凡達》（Avatar）的占士就狠批「超英片」中的角色無論年紀多大，行為都像大學生。而他亦指從那些電影的角色中體會不到「愛」同「使命」，他們有建立關係但實則卻沒有，笑指他們從不會為子女而退休。

另方面，DC超英電影《黑亞當》（Black Adam）近日在全球大受歡迎，而華納兄弟探索打算「乘勝追擊」，除了上月將DC電影公司改名為DC片廠之外，有傳他們將委任曾拍過漫威賣座片《銀河守護隊》系列以及DC電影《自殺特攻隊》的美國導演James Gunn以及監製Peter Safran為DC的副主席以及副行政總裁，專責電視及動畫部門。據知James將專注創作方面，合約為4年。消息傳出後James Gunn亦有於社交網轉發相關報道，並留言︰「係真嘅，好高興可以喺DC。」