新穎創意　混出搞鬼菜式

要吸引客人，除不時推出新菜式，還要加入創意。近日有餐廳推出亮麗和升級茶餐廳美食，又或是美式ｘ亞洲風格的輕食，混搭出令人耳目一新的菜式，有味道有造型，大家享用前記得手機先食喇。

升級茶記美食

本地茶餐廳的三文治、菠蘿油和炒粉麵等大家食得多，若然經過變奏改良，味道又如何？集港式茶餐廳和Cafe於一身的Coffee or Tea，近日推出全新的玩味菜單，平凡蛋治經煎、焗、蒸、煮4個步驟，搖身一變成為鴛鴦蛋蛋蛋治。公司三文治加入車打芝士和水牛芝士，再包焗炸腐皮，分量十足又脆口。菠蘿油變奏的菠蘿的海，用烤焗光酥餅配用菠蘿果醬煮過的厚切菲律賓菠蘿，配牛油及風乾菠蘿片，滋味獨特。主食就有用水晶粉和粉皮代替河粉的炒貴刁，造型精緻的鐵板牛柳河粉和西炒意大利飯等。因應秋冬更有臘腸潤腸烏魚子煲仔飯、西班牙莎樂美腸及台式香腸煲仔飯，以及窩蛋牛肉煲仔飯等供應。

美式混亞洲風

廣受年輕人喜愛的薄餅、意粉等西式美食，加入亞洲元素，風格又為之一變。剛於天后開幕的烤烤屋，是一間主打新派亞洲輕食的美式餐廳，為了打造萬幻感覺，粉紅色主調配霓虹燈、花卉、美式漫畫和藤製搖籃等，視覺效果一流。食物方面包羅萬有，當中包括入味的海膽醉鮑魚，用番薯粉和水晶粉打造的波士頓龍蝦冬蔭公湯鴛鴦粉，用意粉和米粉吸汁的香酥原隻軟殼蟹喇沙，以及啖啖肉的極濃秘製牛小排船水晶粉。主菜有煙熏蘋果木烤烤雞、北京填鴨薄餅等選擇，配雞尾酒或奶昔來吃，為客人帶來新鮮感。