陳瀅走「陰」關佢事　劉佩玥着多2條褲打底

近日熱播的無綫劇《美麗戰場》，掀起全城追劇潮，劇中飾演阿寶好友「靜兒」的劉佩玥（Moon)，也人氣升，今日（26日）她出席黃埔超市活動，吸引大班粉絲撐場，現場她以甜美笑容及派心冧粉絲。幾年前她參加煮食綜藝節目，被封「地獄煮神」，今日她不用下廚，只需在即食食物上加裝飾，就獲大廚讚有藝術天分，令她回復自信。

Moon稱沒有鑽研過煮食，故仍保持住地獄水準，就算將來結婚，認為另一半都應該會接受，問到緋聞男友周志文是否已接受？她說：「我未有結婚打算住，現在即食文化好方便，唔使專登去學，（志文有冇投訴過？）冇人投訴，父母冇叫我學煮，爸爸話過如果冇人接受我，佢會包養我一世，我爸爸煮嘢好犀利。」她覺得今時今日女仔不一定要嫁人，不會規定自己幾時嫁，暫時都未有結婚打算，一切隨緣。

忙完《美麗戰場》宣傳之後，將又要為另一台慶劇《超能使者》宣傳，《美麗戰場》今周便告大結局，她與林盛斌（Bob）飾演的「徐富貴」這對螢幕CP受劇迷歡迎，Moon感謝大家鍾意，街上都有途人叫她們的角色名，感受到角色很有火花。距離大結局還有3日，Moon表示保證大家不會失望，她說：「啲人話估到結局，但係唔會估得到，因為導演話啱啱先交咗個結局，我哋都唔知結局係點，因為導演拍咗啲場口，睇觀眾反應再剪，例如冇諗過丁子朗會出番嚟，我同Bob會點？係開心溫馨，係狗血中一點甜。」至於她與好姊妹陳瀅劇中反面能否和好如初，她就大賣關子。

另外，提到陳瀅昨日在宣傳時，因短裙過短致上台走光一事，Moon稱應該沒有走光，她說：「如果真係有啲唔應該睇到嘅嘢，應該會幫手打格，佢都做足安全措施，女仔聽到會好緊張，有唔開心好正常。其實我漏咗，佢坐喺度時，我有幫佢遮，但上台時冇為意，但佢一定有打底褲，（因為拖住你搞到走光，你覺得唔好意思？）佢因為太愛我啦，佢好想同我一齊上台就拖住我。」她表示為氹番陳瀅，下次會用自己龐大的身軀遮擋好友，她直言很欣賞陳瀅勇於嘗試的態度，問到今日着短裙出席活動會否都驚驚？她稱已穿兩條打底褲打底，她說:「我拍劇着短褲都打底，係打底王。」