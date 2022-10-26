七仙羽睇「腳相」　李芷晴又白又嫩生活無憂

玄學家七仙羽（七師傅）、藝人李芷晴、余曉彤、吳紫韻、李亦喬、王虹茵及許芯悅下午（26日）出席《赤腳慈行》記者會，除七師傅外，其餘6位藝人皆赤腳現身，6人將於11月以接力形式，連續6日5夜赤腳走遍全港17區。活動上七師傅更以睇腳評靚女，笑言男士們揀女仔可睇腳，她指觀乎吳紫韻一雙腳又白又嫩，應該是有錢人絕對是生活無憂，反觀李亦喬縮埋腳趾，似乎做咗虧心事，又指許芯悅腳甲太白似乎營養不足。而李亦喬則解釋因為天生腳趾折彎，覺得自己有缺陷一直不敢示人，但今次為慈善終於克服豁出去，又呼籲大家多關注有缺陷人士。

李芷晴受訪時表示近期正加緊練習：「我自己比較少運動，要做多啲Training練好體能，近排又去海旁行吓啲石仔路，教練易同我哋解釋香港嘅路面係加入咗玻璃粉，教我哋赤腳行路隻腳唔好拖住行，減少受傷。」談到她早前參選《香港小姐再競選》並成功打入三甲並奪得《最佳進步獎》，她指賽果仍未公布，所有參賽者都很希望奪獎，又笑言賽前很多朋友替她擔心：「佢哋好驚我之前已經落選過，今次再落選會好大打擊，我參加得當然係好想贏，但最主要係好想藉住今次機會畀觀眾睇到我嘅成長。」

她坦言自己「冇嘢輸」所以沒有負擔，更因今次參賽而有所得益：「無論身邊朋友同屋企都覺得我自信咗，對比當年比賽自己喺台上好驚青，依家起碼睇落淡定好多。」談到工作她表示現正拍劇及做主持工作，希望自己能兩邊兼顧，問到會否想冧莊抽到台慶大獎？她笑稱：「呢啲機會留返畀其他人啦，我覺得已經攞到個好運，就將呢個好運分享畀其他人啦。」

至於七師傅被問到為何今日不赤腳上陣？她尷尬表示因腳生得唔靚：「以前成日着高踭鞋搞到啲腳趾骨突出嚟，唔好睇。（有冇睇醫生？）醫生話要開刀先可以搞番靚。」她表示以往於印度修行時經常赤腳行，甚至走入商場也是赤腳。談到人氣男團MIRROR復工，她直言睇好12子：「會比之前更紅更勁，其實有好多人等佢哋出返嚟，而且佢哋有好多粉絲背後支持，我自己都仲有10張演唱會飛冇退票，最緊要佢哋克服內心嘅陰影，佢哋OK嘅。」