本日日本：潮牌新宿旗艦店　最新「放血」熱點

新宿向來是港人遊日必逛之地，而潮牌將於10月28日開設新宿旗艦店，到時更會推出聯乘產品，大家返鄉下又多一個必然為銀包放血之地啦！（互聯網）

連鎖服裝店UNIQLO的分店遍布全日本，單單在新宿車站500米範圍內就有3間店舖，而該品牌即將再下一城，於10月28日在新宿站東南口開設全新旗艦店，亦是新宿區的第4間分店，令買衫更為就腳！為紀念新店開張，新宿4間UNIQLO分店（合稱4U）推出特別限定企劃，聯同新宿代表製造商及戲院推出新產品，包括聯乘日清食品的合味道杯麵及售賣蜂蜜蛋糕馳名的文明堂東京推出限定T-shirt及Tote Bag，圖案十分精美。另外還與EJ Anime Theater新宿、K's Cinema、新宿Piccadilly及新宿武藏野館等9間新宿地區的電影院合作，聯手炮製帶有他們標誌的產品。

10月28日當天4間新宿分店更會率先發售新色的男裝抓毛絨外套。凡於10月28至30日到場的客人將有機會得到紅色或黑色的「4U SHINJUKU」紀念Box Tissue（各日合計3,000名），消費滿10,000日圓（約HK$530）以上就有機會獲得黑、白或紅色的「4U SHINJUKU」拉鏈收納袋一個（各日合計5,600名）。