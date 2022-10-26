精緻素食　期間限定有驚喜

好多人覺得食素好悶，用料色澤擺盤到味道等等都一成不變，其實近年不少高質素食店帶來精緻講究又美味的素食，好似全球首個以素食產品大導的精品酒店集團就將澳洲最佳素食餐廳引入，並推出期間限定活動，又有純素法國菜餐廳推出全新周年慶特色午餐，讓大家用舌頭感覺「素」有多驚喜！

澳洲名店聯乘

時尚精品酒店Ovolo早前就與兩間2022年澳洲昆士蘭最佳素食餐廳Za Za Ta及KAZBA合作，於即日至10月31日期間推出快閃活動，前者與酒店內的VEDA聯手，推出期間限定菜單，結合地中海與中東風味，帶來翠玉瓜巴巴Zucchini Baba、低碳椰菜花蓉Amba Laban等菜式；至於KAZBA則與Te Quiero Mucho聯乘帶來墨西哥街頭食品及阿拉伯風味美食，好似素食肉丸彼得包、中東茄子泥和番茄、乳酪、阿拉伯式沙律等，用料多元化，呈繽紛色澤，非常吸睛誘人。

高級法國美饌

高級法國菜都有素食，仲有專門店添，好似Ma...and The Seeds of Life，主打純素高級法國菜，開業兩年來備受追求高質素食的巴絲打喜愛，為了兩周年慶，餐廳由即日至10月31日期間特別周年限定套餐，有Cheeze Lollipop、龍蝦湯Lobster Bisque；主菜有Roasted Baby Pumpkin或Morel Fricassee供選擇，還有純素芝士及甜品，非常豐富；喜歡Wine Pairing的更可以額外加配紅白葡萄酒或汽酒等。