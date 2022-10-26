香港小姐再競選︱陳懿德咪咪升級　何沛珈「舞」得輸

TVB真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》，將於本周六（29 日）晚播出，參選佳麗有梁允瑜、蔡菀庭、陳懿德（Rachel）、黎寬怡、李天縱、李芷晴、賴彥妤、鄺靜汶、黃婉恩、王嘉慧、何沛珈、關楓馨、麥皓兒及莫韻諰。於中文大學新聞及傳理系畢業的陳懿德，曾入圍2021年港姐8強，代表作是短短3個月內激減22磅後踏上競選舞台，經過一年，Rachel 愈減愈勇瘦多1.5 公斤，腰圍由 25吋減至23.5吋，上圍上升了0.5 吋，談到減肥心得，Rachel坦言最瘋狂時完全唔掂油鹽糖，3個月只吃白烚蛋白質，再加每朝空腹跳繩400下：「上年參選時我成日覺得自己未夠好，迷失咗自己，依家我認為更重要係喜歡每個當下嘅自己。」

2020年五強佳麗何沛珈（Roxanne），則表演混合美態及力量的傣族舞，化身象徵美麗及智慧的「孔雀」為觀眾送祝福，並先後做出單腳站立等高難度動作。在《愛‧回家》中大跳椅子舞的 Roxanne，自小已是舞林高手，她受訪時透露為了是次比賽首度接觸傣族舞，花了一個月時間學習，直指是一大挑戰：「有半個月係學基本功，呢隻舞外柔內剛，充滿內在力量，但因為我嘅肌肉量好唔夠，所以減重同時又要做重訓。」Roxanne 續指專誠找來演藝學院老師幫忙排舞及訓練：「呢隻舞要求嘅柔軟度比我平時再勁多一倍，特別係要開肩開胯下腰，老師仲會踩住我幫我落得低啲，感覺同生仔一樣咁痛。」Roxanne又感激製作組炮製如此有意義節目：「落選港姐唔等於輸家，反而我哋會因為咁更加去努力。我相信龜兔賽跑，烏龜只要有堅毅不屈嘅精神，並唔比兔仔差。我哋都可以透過自身努力同求進步嘅心令自己更好，我哋就算落選都係有質素嘅港姐。」

除了Rachel 同 Roxanne，高妹一族梁允瑜、黎寬怡、王嘉慧及莫韻諰亦以「舞」會友，《東張西望》主持黎寬怡，跳椅子舞時大曬無敵長腿，至於憑《通靈之王》人氣大增的王嘉慧則大跳「國風爵士」，破格之餘亦將其美好身段表露無遺。當晚除了才藝表演，還有自選泳裝環節，穿起泳衣的佳麗更會進行連場激辯，盡展口才和智慧，部分辯論更充滿火藥味，娛樂性十足。