闖樂壇未能更上一層樓　湯寶如慨嘆唔夠進取

歌手湯寶如（湯記）日前接受港台第五台《香江暖流─我們的 VIP》訪問，與主持陳永業和袁梓珮分享近況、成長經歷、婚姻觀及與家人的相處點滴。湯記除了密鑼緊鼓預備演唱會之外，現正忙於拍攝港台單元劇《獅子山下─我們的畢業禮 》。

劇中她飾演一名訓導主任，角色甚具挑戰性。她自言較少對白的角色會比較容易駕馭，因為若有太專業 的字眼怕會記錯。唱歌拍劇之餘，還希望嘗試拍電影，認為電影比電視製作難度更高，是另一種新挑戰。

湯記笑稱，當年外界認為她雖有潛質當歌手，卻不夠積極進取，她還惋惜地表示所以沒得到太多機會，其實只是欠野心，所以令人有慵懶的錯覺。又指初出道時以短髮示人，事實上是在沒有預備下被剪掉長髮，一度傷心落淚，覺得短髮的自己不美，但卻因此成為樂壇首位短髮女歌手，市場的反應亦理想，之後也沒有再留長頭髮。

早前她透露將於演唱會演繹新歌《念念》，指歌曲表達小學體育老師的思念，中三時與老師重遇再成為好朋友，後來老師患上癌症和抑鬱症而離世，望藉歌曲懷念他，同時帶出不論以往如何光輝，都已成過去，只能作為回憶，珍惜身邊人和事才是最正確的生活態度。

近年湯記發現自己有藥物敏感，意識到身體隨年齡起了變化，步入50歲的她坦言，自從兒子出世後，更想花時間陪伴家人：「以前只顧自己，自己開心便可。現在我希望餘生用更多時間陪伴家人，因為感覺自己時間有限，兒子成長的時間也不能回頭，他的嬰兒叫喊聲一去不返。我寧願把握時間，在他仍未變聲 之前跟他多去旅行。」面對患有專注力不足的兒子，湯記沒有採取嚴厲的管教方法，反而自己為了多了解對方而報讀關於特殊教育的課程。問到為何不結婚？她覺得沒有簽字結婚的必要，最重要是家人融洽相處。

湯記分享了獨居有趣往事：「有一次，可能欠交煤氣費，洗澡時冇熱水。我哭着致電助手求救，她提議我去桑拿室洗澡。後來Shirley（關淑怡）借浴室給我才解決問題。」獨立後的湯記，與母親的關係亦有所改善。