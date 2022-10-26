容祖兒對胞弟極嚴厲　敞開心扉哭崩人前

樂壇天后容祖兒侍母至孝，她對弟弟都寵愛有嘉，更坦言這個世界入面最重要的2個人就是他們，而人生最愛的男人，就是弟弟，沒有人會令她如此操心。

而之前祖兒於內地綜藝節目《牧野家族》最後一集中，想要向家人表達多一點，因為家人和工作對她都重要。當她與弟弟視像時，更忐忑到不停抿嘴唇及轉筆，弟弟見她這樣，既擔心又覺奇怪，不禁問她「做咩鬼呀？」

跟着祖兒開始打開話匣子，起初她都只是問弟弟在做甚麼？吃飯未？而她的弟弟指正在返工，她就說：「想同你講唔好意思，我有時對你太惡，因為我覺得要好嚴厲咁話畀你聽，你應該要做啲咩，唔應該做啲咩，因為我唔想你行差踏錯！」弟弟聞言不停點頭，祖兒接着說：「咁變咗你好驚我，或者你會壓力好大，我想同你講其實你做得好好，你從來都冇令我好失望。」說到此時她不禁落淚，更以紙巾輕抹眼淚。

此時祖兒的弟弟亦忍不住抹眼淚，更氹番家姐謂：「都唔係好嚴厲啫！屋企人嘛，好細個已經知咩係啱，咩係錯，自己就唔會行差踏錯㗎喇！我覺得我點都比你同媽咪想像中，更加成熟嘅人，只不過好多嘢我唔表現出黎，或者我唔講，總之，你可以放心㗎喇！」一段感人姊弟情話，看得網民都淚崩！