林敏驄做師奶殺手睇住嚟食　單手讓江美儀鬥演技

藝人林敏驄、江美儀、郭柏妍、羅毓儀和鮑起靜（鮑姐）今日（26日）到社福機構，出席無線台慶劇《下流上車族》宣傳，並向出席家庭大派禮物。該劇收視再次報捷，第二集阿驄與鮑姐的爭吵戲，前者向後者激動表示：「我下半世淨係服侍你一個！」7天跨平台總收視錄得26.2點，是自4月放寬晚市禁堂食以來，翡翠台劇集單集最高收視。

阿驄與江美儀事後齊齊受訪，談到是否有信心衝擊30點，阿驄表示：「希望啦，雖不中亦不遠矣！（嚟緊劇情你喊晒喎。）個老婆咁靚（指江美儀）仲唔喊咩？我決心單手同佢哋鬥演技，唔可以衰畀佢哋睇。其實我都只係出咗少少力咋。（結局催淚？）最後嗰5集大家記住拎定紙巾，逐啲逐啲咁嚟，後來有啲變化，大家會睇得好肉緊。」

談到昨晚一集為慳錢買樓，到超級市場瘋狂試食，江美儀表示：「我食齋嘅，工作人員好好，安排咗素燒賣畀我食，拍戲效果啫，不過好多人係咁。（當初上車都節衣縮食？ ）阿驄同我講佢一炮過畀晒！」

對於角色深受歡迎，問到可有信心榮升師奶殺手，阿驄得戚答：「師奶不嬲都有，最開心係啲網民完全冇鬧，佢哋話真係估唔到我咁好演技，我識睇住嚟食嘛。」江美儀即接口：「未見過佢咁正經，不過最聖經嘅戲份都未出。」阿驄笑言已有人對他「講故事」，意欲再叫他再下一城：「聽吓當耳邊風。（有興趣再拍劇？）我對好多嘢都有興趣。」