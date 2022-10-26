水浸山洞！周秀娜譚俊彥馬來西亞生死3小時　拍戲被困

由張家輝與譚俊彥等主演的電影《爆裂點》正於馬來西亞拍攝，今日（26日）劇組在著名景點椰殼洞取景，主要趕拍周秀娜和譚俊彥的戲份，怎料下午3時許，突然下起暴雨導致水口位高漲，一度升至約1.5公尺，令30名電影攝製團隊包括周秀娜、譚俊彥等被困椰殼洞，當局立即派出消防員趕赴現場拯救，展開一連串救援工作，期間用繩索將劇組人員逐個拉出，約傍晚6時10分終於救出所有受困者，幸無人受傷。

據知，當時大雨來得非常之急短短幾秒間下水道變成急流，令周秀娜與譚俊彥及工作人員被困洞內，情況相當險峻，拯救行動要分秒必爭，現場等候消息的其他劇組人員，都顯得非常焦急，直至見到全部人員安全脱險，才鬆了一口氣。當地傳媒亦都大肆報道，由於涉及香港知名演員，故事件發生後都引起很大回響。

《爆裂點》監製梁鳳英是被困人員之一，她脫險後接受東網訪問，指當時情況十分危急：「我哋喺一個荒山野嶺嘅溪澗山洞拍攝大型Ending打鬥場面，朝早拍攝周秀娜、譚俊彥嘅戲份時都風和日麗，本來打算放飯，點知一放飯，突然間傾盆大雨，我哋不斷喺洞入面退後，幾秒時間，啲水由腳眼，高到去腰個度，除咗劇組之外，仲有30名民工幫手，之後沒有被困嘅工作人員，用繩逐個將我哋拉出嚟，同埋搬走啲機器，好彩全部人都冇事。」

今次出事地點棷殼洞位於馬來西亞怡保，向來是喜歡探險人士必到之地，當中洞穴內的天然鐘乳石與在地下河涉水最為吸引，仿如世外桃源，難怪不少電影亦愛在此取景。