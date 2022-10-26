菊地姫奈　童顏巨乳新掌門

日本有好多不同類型嘅寫真女優，有成熟巨乳型，亦有童顏巨型類型。提到後者，相信一般男人都特別鍾意，而近期就有好多呢類又好波又可愛又嫩口嘅女優湧現，好似菊地姬奈就係其中之一喇！

彈力非凡

剛才提到日本有好多童顏巨乳妹，近期大熱嘅就有本鄉柚巴、淺川梨奈、寺本莉緒等，佢哋統統都優質上佳，有資格成為寫真界新一代童顏巨乳系列嘅掌門人，至於今日同大家見面嘅菊地姬奈當然亦有斤両挑戰佢哋啦！

剛滿18歲嘅佢，卜卜脆的確係予人青春嫩口及稚氣未脫嘅感覺，就好似一位未被世俗所染污嘅純樸女孩子咁，認真人見人愛，亦好想好好呵護佢。身材方面亦相當吸引，一來肌膚夠晒鮮嫩白淨吹彈得破，二來體態婀娜之餘，心口仲有對質感天然且彈力非凡嘅大肉彈，有童顏又有極品巨乳，所以姬奈嘅人氣升得咁快，絕對唔係冇理由！

學習笑容

姬奈細個時嘅偶像係早安少女組，所以長大後就參加選拔面試，之但係就未能入圍。後來，家人知道佢想做藝人，所以建議佢參加選美活動「Miss Teens 2020」，雖然最後冇拎到任何獎項，但係亦吸引到藝能事務所注意，簽佢為合約藝人。及後，佢進軍寫真界，憑住強烈嘅青春感以及驕人身材成功惹人注目，人氣亦愈來愈高，好快仲推出埋個人寫真集。

不過，大家有冇發覺姬奈喺寫真演出時好少展露笑容呢？佢就話唔係因為唔開心，而係唔習慣對住鏡頭笑，所以索性唔好強顏歡笑喎！不過，大家又唔使擔心，因為姬奈為應付未來愈來愈繁重嘅寫真工作，會學習笑多啲，以免大家覺得佢成日都木口木面。

菊地姬奈人氣勁高，好多雜誌都搵佢做封面女郎，如果大家想知道近期佢又為邊本雜誌拍寫真，以及欣賞一下其性感靚相，就要多啲Click入佢嘅社交網睇睇喇。

Profile

年齡：18歲

身高：5呎3吋

三圍：35F-24-34