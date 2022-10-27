【是日通勝】

農曆十月初三

壬寅年 庚戌月 癸丑日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：修廚、飾垣、作竈

忌：訴訟、裁衣、出行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、26、41、42

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：對伴侶要多包容，咄咄逼人易惹起對方不滿。

金牛座：精力旺盛，遇強愈強，毋須為事業問題操心。

雙子座：事業運非常好，遇到任何問題都能應付自如。

巨蟹座：要敢於向心儀對象表白，才可突破感情悶局。

獅子座：好好保護靈魂之窗，機不離手會令視力受損。

處女座：好人有好報，沒有做虧心事就毋懼霉運纏身。

天秤座：運勢好，心情靚，不妨抽時間做適量運動。

天蠍座：平淡是福，學懂感恩和知足，心情將會更佳。

人馬座：做人忌意氣用事，否則有機會招致財物損失。

山羊座：職場上要安守本分，做任何事都要量力而為。

水瓶座：生活充實，但身體已露出疲態，宜好好休息。

雙魚座：做事無精打采，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 易分心

鼠：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

牛：偏財旺，但不可沉迷賭博或急於炫耀。

虎：事業運如日中天，可於職場上嘗盡甜頭。

兔：不急不躁，處理大小問題均游刃有餘。

龍：心緒不寧，總覺得有不好的事情要發生。

蛇：自信心強，做事有計劃，表現備受好評。

馬：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

羊：是日沖煞，情緒低落，做事難集中精神。

猴：桃花滿面，單身者易遇到令你心動的人。

雞：貴人運強勁，工作表現好，可名利雙收。

狗：意外頻生，謀事遇阻力，需要保持冷靜。

豬：受人事問題纏擾，忙得讓你焦頭爛額。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

大門對大窗，財來財去？

在風水學上，有一種壞現象就是大門對正宅內的大窗。這一種風水格局在香港的大廈經常出現，究竟大門對窗戶是不是「必定」出現重大問題呢？

大門對大窗，犯下了宅內不能藏風聚氣的問題，容易出現漏財現象，必須用方法化解。

另外，由於單位之內出現動盪現象，無論在健康、事業、財富、婚姻及人事，都可能受影響。最常見的案例就是傳統公屋單位，為了涼快而將門戶大開，這就是穿堂煞，容易造成財來財去的情況。

化解方法不外乎以科學物理方式去阻擋單位內直通的氣流，例如擺放屏風、鞋櫃、書櫃、厚身窗簾、高身大葉植物等，目的就是改變空氣的流向。

筆者的某個朋友圈中推崇一位風水顧問，群中朋友都會邀請他替其家居作出風水布局，依筆者到訪他們家居所見，每個家居的大門與客廳之間，均以紫色珠簾作為阻擋大門衝大窗之用。問題來了，大家試想想究竟珠簾又能否阻擋物理上的氣流流動呢？

更重要一點，是否每個單位只要大門對大窗便會犯下穿堂煞？ 依筆者愚見，答案是否定的。