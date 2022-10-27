Angelababy未走出離婚陰霾　怕重蹈覆轍寧願單身

內地女星楊穎（Angelababy）日前拍攝了一輯靚相，工作室更於社交平台分享，相中的Baby穿了一條鮮紅色的長裙，紮了髮髻，身材纖瘦，甚有復古味道。而另一個造型她穿了一條闊褲襠的黑色長褲，上身穿上黑色Bra Top，加上攝影燈光，性感得來甚有神秘感。

此外，Baby之前曾於內地節目《心動的信號5》大談感情觀，點知遭網民吐槽，指她自己都未必做得好。而她於節目中其實亦談到自己對戀愛的想法，她不諱言每個人談戀愛時都會習慣身邊有個伴，但突然分手後，可能就會不適應。她更謂：「當你習慣了一個人之後，你又會害怕再去打開一個新的感情，又變成兩個人，那我是不是又會重蹈覆轍以前的這些開心、吵架，最後到分開，其實想的顧慮會挺多的。」

Angelababy最後感嘆：「就是我覺得愈長大吧，愈沒那麼輕易地去開啟一段新的感情。」其實Baby與黃曉明分開後，似乎還未想投入另一段感情，今次不少網民都認同她的話，表示：「Baby說的很對啊！愈長大考慮的愈多呢！」、「這個說法三觀挺可以的」、「現在好多女孩子都是這樣，怕受傷害」。

現時Baby有自己的生活、工作，有兒子小海綿經常陪伴身邊已足夠，日前，她趁着有空閒時間，又帶兒子小海綿出外玩，而小海綿穿了一伴有帽衞衣，行路時跳蹦蹦，一時走開自己看東西，一時又走回母親身邊，相當活潑、可愛。