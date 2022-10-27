宣萱眼神有戲無聲勝有聲　點醒肥仔狂奔求愛

藝人宣萱自2020年為無綫拍畢《陀槍師姐2021》後就未有在港拍劇，日前她被發現在紅磡為ViuTV新劇開工。雖然拍攝經驗豐富，但她絕不「揸流攤」，休息期間劇本不離手，與姜皓文及ERROR成員肥仔拍攝不同場口都瞬間入戲。

前無綫監製陳翹英近日過檔ViuTV，開拍一套共20集的港式地道輕喜劇，講述一名過氣江湖大佬逐步返回正軌做好人的故事。劇中主角宣萱、姜皓文（黑仔）及肥仔日前現身紅磡碼頭開工，場口講述飾演離婚夫婦的黑仔及宣萱，各自欣賞完街頭表演後，才發現對方原來就在身旁，之後對望凝視。雖然並無對白，但他們只用眼神就交代了心繫對方的情感，足見演技功力之深厚！

另一場口則見一身古惑仔打扮的肥仔手持大束玫瑰花，與宣萱交談一番後恍如被點醒，發足狂奔去尋找真愛，相信他是想配合其搞笑角色，連跑姿都搞笑過人！

黑仔獨坐醞釀情緒

現場所見，宣萱未埋位前都會手持劇本用心細讀，而且整晚都未見她碌手機，相當認真，不過亦偶有放鬆的時候，除了觀看拍攝情況，亦會拍檔談笑。至於黑仔雖然未有對白，但每當停機後都繼續保持角色表情及情緒，等待再次拍攝，甚至沒有行開休息，依舊坐在拍攝的長椅上培養情緒，非常敬業。相比兩位前輩，肥仔就似乎較為輕鬆，不時與工作人員閒談，間中亦有碌手機。