被問最愛大S優點　具俊曄爆4字真言急道歉

台灣女星徐熙媛（大S）與韓國老公具俊曄愛得冤氣，近日更「合體」成為封面人物，大方分享愛情故事盡情放閃，日前再公開一段快問快答片段，期間見2人眼神從未離開過對方，隔住個Mon都感受到佢哋濃烈嘅愛，當具俊曄被問到最欣賞大S咩優點時，佢先叫大S估吓，大S秒猜：「全部」，具俊曄立即高舉手指公表示認同，但大S唔收貨，要佢點都要講一個優點，具俊曄諗都唔諗秒答：「太可愛了」，並與大S相視而笑，但隨即意識到太旁若無人，急急對住鏡頭鞠躬道歉：「對不起！」有趣反應令全場爆笑。

具俊曄又被問到大S身上有幾多個紋身，佢認真計數但都數漏一個，大S即解釋：「因為那個是他自己幫我刺的，所以忘記了」，並透露原本腳上有一塊紅疤，貼心嘅具俊曄將紅紅嘅地方紋成一個小人公仔，而且為確保效果，會先紋喺自己身上作試驗，果然係暖男老公！至於問到具俊曄最近做咗咩最感動嘅事，大S坦言有太多，但最感動都係閃婚並搬來台灣一事：「當我看到他的那一秒鐘，很感動，我們倆抱頭痛哭」，具俊曄亦表示：「就像20年前第一次見面的感覺，一見到面，就覺得不像20年，像一個月沒見的感覺。」而問兩人最想一齊完成嘅挑戰，大S回答：「建立幸福的家庭，是不是？」具俊曄立即點頭，兩公婆默契十足。

另外，大S妹妹徐熙娣（小S）早前大熱倒灶，失落金鐘獎主持獎項，除獲得姐夫具俊曄親自下廚送上安慰外，最估唔到係連平時經常寸佢嘅細女「許老三」竟然冇冷嘲熱諷，反而表示：「沒甚麼呀，至少妳穿得很漂亮」，令佢感動直呼：「這孩子還是有點人性！」而問到大S會否復出，佢就笑指：「她（大S）認為自己每天和具俊曄上演韓劇就很幸福」。