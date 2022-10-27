東方日報C1：錯失串流市場！湯唯轉場動「殺機 」　成就10億票房

內地女星湯唯昨日於北京出席新生代創作人座談會，演技超班的她原來早年被傳獲邀拍名導陳可辛的劇集，但因題材大膽，最終未能成事。近月陳可辛再籌拍此劇，大有發揮空間的角色最終落在章子怡手上！雖然湯唯與好角色失諸交臂，不過仍大把機會，近日更成功打入「10億票房俱樂部」，可謂威到盡！

早前有韓國消息指國際女星章子怡相隔4年後，再拍劇集《The Murderer》，飾演長期被老公家暴的女子，最終老公被殘忍肢解，她成了最大嫌疑人。故事改編自1944年上海的真實案件，子怡近年甚少接演此類角色，可算一大突破。

章子怡「執三攤」

但內地有消息指該劇分別於2016年、2018年在內地立項，當時劇名叫《醬園弄殺夫案》，但最終因題材大膽而未能通過審批。由於曾兩度立項，有指該片女主角陣容亦有變，本身由湯唯做女主角，但之後變了張栢芝，網上更流傳一張以栢芝樣貌來繪製的《醬》劇宣傳照，至今年終於成事，並主攻串流平台，女主角亦「3變身」由章子怡飾演。

由於該劇女主角的演出張力十足，要由極度壓抑到崩潰釋放，絕對是「攞獎戲」，但可惜因當年未能開拍，令湯唯與這個角色失諸交臂。不過她與韓星朴海日合演類似題材的韓片《分手的決心》成績甚佳，橫掃韓國電影頒獎禮，於短短一個月內於《韓國影評獎》、《釜日電影獎》及《春史電影節》3度封后，風頭一時無兩！

素顏靚爆鏡

嫁了韓國導演金泰勇及定居韓國多年的湯唯，今年選擇回北京居住。於韓國掃獎後，她沒在當地逗留太久，很快便返回內地。昨日她於北京出席新生代創作人舉行的座談會，是回內地後首次現身，與大家分享自己的創作經歷及奪后心情。消息一出，粉絲紛紛湧到會場，舉機拍下女神美態。雖然明知在場有不少傳媒，但她依然素顏、穿衞衣及隨性紮起秀髮示人，如此親切反而贏得民心，大讚她未有刻意打扮亦靚爆鏡！

除了憑《分》片奪獎無數，湯唯在內地亦是票房保證！有內地電影網近日歸納2022年累積至10月的內地女演員票房，共有12位當紅花旦奪10億人民幣（約10.7億港元）以上票房數字，當中湯唯擁17.3億人民幣（約18.6億港元）排第6位，首位是人氣高企的賈玲，憑《你好，李煥英》以54.1億人民幣（約58億港元）稱霸，而楊冪排「梗頸四」，位位都相當猛料！

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