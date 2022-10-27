容祖兒坐VIP位獻唱　草蜢笑言價錢唔啱唔除衫

組合草蜢昨晚再登紅館舞台，於升降台彈出後，先以一曲《Lonely》為演唱會揭開序幕，緊接《好戲在後頭》、《華麗舞台》、《三分鐘放縱》及《紅唇的吻》等連串快歌，聯同10多位舞蹈員「舞」爆紅館，約3小時演出3子全程落力唱跳，炒熱全場氣氛。

蔡一傑先跟樂迷打招呼，笑問大家：「5年冇見還好嗎？」蘇志威則笑指大家依然青春：「5年前冇諗過5年後先再開演唱會，希望下次等5個月啦！大家都唔知道聽日會發生咩事，今晚最緊要玩得開心。」及後他們獻唱《再見Rainy Days》時，與女舞蹈員大跳辣身舞，「人夫」蘇志威更輕撫女舞蹈員的臀部，表現十分投入。

慢歌環節時，蔡一傑感性指所有人戴着口罩，不肯定大家是否開心：「咁耐冇見大家，今次見面要戴住口罩，有疫情分離嘅感覺，希望盡快掃走病毒唔使戴口罩，再冇呢種分離感。」而演唱會接近尾聲時，蘇志威突然即興騷肌，風騷脫下外套，露出透視白花恤衫，肌肉約隱約現，又打趣問觀眾要否想他把恤衫都脫去掉，蔡一傑趨前作勢阻止，且笑說：「除衫就唔係呢個價錢喇！」蘇志威得戚續說：「冇諗到呢個年紀都仲有6舊腹肌！」

此時蔡一傑向台下VIP席的容祖兒「招手」，即興邀請對方上台合唱，隨後又補說：「上台要先做檢測，咁喺原位唱啦，係咪有人攞咪畀佢？」3子帶動全場大嗌「祖兒」。此時祖兒即轉身補唇膏，相當貪靚，之後4個人「隔空」合唱《怎麼天生不是女人》，掀起全晚高潮。一曲既終，蔡一智笑說：「祖兒11月飛美國巡唱喇，喺度祝福佢一切順利。」最後草蜢以一曲《我們》為演唱會首晚畫上完美句號。臨時叫容祖兒上台，但因她未有在事前做檢測只喺位唱，跟住畀咗個咪佢，全場起哄，草蜢帶領大家叫「祖兒」，祖兒扭轉面搽唇膏，然後大聲同觀眾打招呼，然後「隔空」討論唱咩歌，祖兒話：「《一起森巴舞》，驚你呀？」最終唱《怎麼天生不是女人》。