People's Choice提名公布　狄維趕及尾班車與湯告魯斯爭影帝

年度娛樂界盛事《People's Choice頒獎禮》（PCA）將於12月6日在加州舉行，而提名名單昨日（26日）公布。結果荷里活大隻佬男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）憑DC反英雄賣座新作《黑亞當》（Black Adam）趕及「尾班車」，同獲提名最受歡迎電影男星以及動作明星兩獎與《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）的荷里活超級巨星湯告魯斯（Tom Cruise）爭獎！

除了狄維與靚佬湯之外，多位紅星包括畢彼特（Brad Pitt）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）以及「星爵」Chris Pratt等亦與他們爭最受歡迎電影男星。此外，狄維亦憑自傳式處境劇《Young Rock》獲最受歡迎電視男星以及喜劇電視明星提名。個人獲4獎提名，絕對威到盡！至於最受歡迎電影女星方面亦競爭激烈，多位紅星包括《非常巨星揀老公》（Marry Me）的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）的「神奇女俠」Gal Gadot以及《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）「紅女巫」Elizabeth Olsen等亦獲提名。其中珍妮花更憑同一部電影角逐最受歡迎喜劇明星。

至於音樂獎項方面，去年在PCA連奪4獎成為大贏家的韓國男子組合防彈少年團（BTS）今年捲土重來，獲4獎包括最受最受歡迎組合、最受歡迎音樂錄影帶以及最受歡迎巡迴演唱會提名，其中他們憑《Left And Right (feat. Jung Kook of BTS) 》以及《Yet To Come (The Most Beautiful Moment) Official》兩曲獲音樂錄影帶提名，與BLACK PINK的《Pink Venom》爭獎！

另方面，由「科幻、夢幻及恐怖電影學院」舉辦的年度《第50屆土星獎》前晚（25日）舉行，結果楊紫瓊憑賣座新片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）勇奪最佳電影女主角，而影片亦獲最佳夢幻電影，在片中飾演她老公的華裔男星關繼威則獲最佳男配角。至於最佳男主角就由《壯志凌雲：獨行俠》的湯告魯斯奪得，而《壯》亦獲最佳動作／冒險電影。