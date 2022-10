People's Choice提名公布　狄維趕及尾班車與湯告魯斯爭影帝

年度娛樂界盛事《People's Choice頒獎禮》(PCA)將於12月6日在加州舉行,而提名名單昨日(26日)公布。結果荷里活大隻佬男星狄維莊遜(Dwayne Johnson)憑DC反英雄賣座新作《黑亞當》(Black Adam)趕及「尾班車」,同獲提名最受歡迎電影男星以及動作明星兩獎與《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)的荷里活超級巨星湯告魯斯(Tom Cruise)爭獎!

除了狄維與靚佬湯之外,多位紅星包括畢彼特(Brad Pitt)、「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)以及「星爵」Chris Pratt等亦與他們爭最受歡迎電影男星。此外,狄維亦憑自傳式處境劇《Young Rock》獲最受歡迎電視男星以及喜劇電視明星提名。個人獲4獎提名,絕對威到盡!至於最受歡迎電影女星方面亦競爭激烈,多位紅星包括《非常巨星揀老公》(Marry Me)的珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)、《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)的「神奇女俠」Gal Gadot以及《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)「紅女巫」Elizabeth Olsen等亦獲提名。其中珍妮花更憑同一部電影角逐最受歡迎喜劇明星。

至於音樂獎項方面,去年在PCA連奪4獎成為大贏家的韓國男子組合防彈少年團(BTS)今年捲土重來,獲4獎包括最受最受歡迎組合、最受歡迎音樂錄影帶以及最受歡迎巡迴演唱會提名,其中他們憑《Left And Right (feat. Jung Kook of BTS) 》以及《Yet To Come (The Most Beautiful Moment) Official》兩曲獲音樂錄影帶提名,與BLACK PINK的《Pink Venom》爭獎!

另方面,由「科幻、夢幻及恐怖電影學院」舉辦的年度《第50屆土星獎》前晚(25日)舉行,結果楊紫瓊憑賣座新片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪最佳電影女主角,而影片亦獲最佳夢幻電影,在片中飾演她老公的華裔男星關繼威則獲最佳男配角。至於最佳男主角就由《壯志凌雲:獨行俠》的湯告魯斯奪得,而《壯》亦獲最佳動作/冒險電影。