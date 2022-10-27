撐新劇「籃神」　潮跟同款造型開波！

大家期待已久的新劇《季前賽》近日終於開播，每一集內容都非常精彩。演員陣容超級豪華，召集了Mirror4子，姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley（邱士縉），以及Error成員193（郭嘉駿）和肥仔（梁業），以籃球比賽而展開的劇情非常有睇頭！而且他們在劇中穿着的服飾更成為大家爭相想入手的時尚單品，令到這股「籃神」造型風潮更加熾熱！

撐本地品牌

早在拍攝時，大家就留意到姜濤穿着本地品牌Ginger Store的連帽衫出現在籃球場打波。這件Breakthrough連帽衫一經曝光就已經大賣到要店主加推，而且還推出短袖版本。據時裝設計師Jodic Chan表示，該連帽衫的設計理念是「Any breakdown is a breakthrough」，衫上印了一個「破」字，是「希望大家人緣牢不可破，運程勢如破竹，最重要破繭成蝶，身壯力健！」連帽衫價格也很親民，只需558港元就可以擁有姜濤同款。

運動品牌加持

劇中因為有多個籃球運動場景，大家都穿着很多運動服裝與鞋履，非常值得玩開運動的朋友參考。劇中角色大多穿着adidas與puma的波衫波鞋，例就如劇中飾演搞笑富二代的Edan，便穿上Pivot Crew EMB系列男士長袖衫搭配來自Mitchell & Ness的Orlando Magic球隊限定籃球褲，加上螢光橙的Fusion Nitro籃球鞋。而Ian飾演的大學籃球隊長，服飾設計上就比較穩重少啲花巧，以adidas深色Sportswear Tech Quickdraw外套搭配黑色鞋面藍色底的D Rose Son of Chi Godspeed籃球鞋，官網現時外套有貨，籃球鞋是仍是缺貨狀態。