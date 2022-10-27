郭奕芯新戲奪走蘇致豪螢幕初吻　事前有告知男友望體諒

藝人郭奕芯、岑珈其、凌文龍、蘇致豪、鍾雪瑩、林家熙等昨晚（26日）出席有份演出的電影《猛鬼3寶》首映禮。戲中飾演女鬼的郭奕芯，表示與蘇致豪有床戲，笑言奪去對方的螢幕初吻：「有場戲我個頭要喺蘇致豪肚臍位凌空掃上去，佢畀我啲頭髮撩到好痕不停喪笑，佢好怕醜，因為係第一次同女仔有親熱戲。」她表示男友Brian都有來捧場，她笑言事前有告知男友有吻戲床戲，而男友則對她表示如果到時表現出不開心，希望她能體諒。

正拍攝新劇《打天下2》的她，主要與江爗生（AK）、鍾舒漫和歐錦棠有對手戲，並與AK有感情線，談到AK近日疑受情緒困擾並退出粉絲群組一事，她即表示不作回應，因擔心若與對方名字牽在一起，有機會被AK的粉絲攻擊。

至於早前到韓國出席第27屆釜山國際電影節的凌文龍和岑珈其，表示對今次行程感興奮，憑劇集《IT狗》獲得「最佳新星大獎」的凌文龍説：「得獎固然開心，不過可以同影帝宋康昊合照更有成就感，哈哈！佢好友善又有禮貌，要求合照嗰陣，他仲主動搭我膊頭影相，好開心。（有冇同佢交換聯絡？）唔敢呀，攞得電話我留喺度唔走啦，哈哈。」二人都表示有機會也想到韓國發展，又相約再去一次旅行，岑珈其説：「今次電影節行程太充實，冇時間周圍遊覽下，好在都抽到一個鐘去食部隊鍋同燒海鮮。」